Von Jörg Runde

Köln. Unter Thriller-Fans wird ein Autor im Moment hoch gehandelt: Leon Sachs. Sein neuestes Werk, "Mein ist die Macht", könnte aktueller nicht sein. Ein Bombenanschlag auf die Zentralmoschee in Köln erschüttert Europa, ein Attentat auf die Tochter des US-Präsidenten kann nur knapp verhindert werden. Verdächtigt wird ein Rabbiner. Hinter dem Pseudonym Leon Sachs verbirgt sich der Journalist Marc Merten. Der 36-Jährige studierte Medienwissenschaft und Theologie. Geboren wurde er in Köln, wo er auch heute lebt und arbeitet. Im RNZ-Interview spricht Sachs über das Buch und die Hintergründe der Geschichte.

Herr Sachs, Sie verquicken Terror, Religion und Politik - warum?

Der Ausgangspunkt der Geschichte ist eine der zentralen Fragen, die auch in Deutschland viele umtreibt: Was passiert, wenn terroristische Gewalt in Deutschland kippt - und zwar nach rechts? Wir erleben diese Wende in der Realität gerade, aber was passiert, wenn sich daraus ein Szenario aus Gewalt und Gegengewalt entwickelt? Und was können Religionsgemeinschaften möglicherweise tun, um den Frieden zu retten?

Wie entwickelt sich die Geschichte?

Alles beginnt mit einem Anschlag auf die Zentralmoschee in Köln, woraufhin ein Rat der Religionen gegründet werden soll, um ein Zeichen des Friedens auszusenden. Zum Festakt, auf dem der Friedensvertrag unterzeichnet werden soll, erscheint ein Ehrengast: die Tochter des US-Präsidenten.

Ivanka Trump?

Sagen wir einfach, eine fiktive Präsidententochter, die zufällige Ähnlichkeiten mit Ivanka Trump aufweist. Jedenfalls wird sie beinahe Opfer eines Attentats. Damit kommt die Geschichte so richtig in Gang. Wer steckt wirklich dahinter? Und wer hat ein Interesse daran, Deutschland und Europa radikal zu verändern?

Sie sind mit dem Thema brandaktuell. Wie schätzen Sie die reale Lage hierzulande ein?

Ich glaube, dass Faschismus und Antisemitismus in Deutschland wieder präsenter werden. Es gibt Menschen, die versuchen, diese Gedanken wieder salonfähig zu machen. Meine Geschichte greift eine der Verschwörungstheorien auf, nämlich ob es jüdische Terrororganisationen gibt. Die Antwort lautet: ja, allerdings nur in Israel. Es gibt aber Menschen, die von einem weltweiten Wirken sprechen. Der Frage, woher diese Theorien kommen und wem sie nutzen können, geht das Buch ebenfalls nach.

Wie viel persönliche Erfahrungen fließen in Ihr Buch ein?

Ich bin selbst Jude und fühle mich der Geschichte des Judentums, der Tradition und meiner eigenen Familiengeschichte stark verbunden. Mit den Ursprüngen religiös-gesellschaftlicher Konflikte befasse ich mich seit Jahren. Meiner Meinung nach entstehen die meisten Konflikte, weil viele Menschen nicht genug Bescheid wissen, weder über ihre eigene Religion noch über andere. Das gilt insbesondere für Politiker, die sich allerdings auch noch öffentlich äußern und teilweise ganz bewusst Ängste schüren. Diese Entwicklung halte ich für gefährlich.

Politiker missbrauchen also ihre Macht?

Barack Obama hat einmal gesagt: "Ich habe gesehen, wie Politik benutzt werden kann, damit wir uns voreinander fürchten, damit Angst unser Urteilsvermögen vernebelt." Diese Entwicklung sieht man leider in vielen Ländern, auch in Deutschland und den USA. Es wird immer häufiger mit Angst Politik gemacht. So etwas verändert eine Gesellschaft. Und das garantiert nicht zum Guten. "Mein ist die Macht" ist auch eine Anspielung auf das, was Donald Trump als Fake News bezeichnet. In meinem Buch lautet ein Ausspruch: "Fakten sind irrelevant. Wahr ist, was sich wahr anfühlt." Dieser Gedanke, dass es nicht mehr um belegbare Fakten, sondern um gefühlte Wahrheit geht, bereitet mir große Sorge.

Ist Deutschland gegen diese Angstpolitik gewappnet oder nimmt sie womöglich zu?

In nicht allzu weiter Entfernung ist der Faschismus am Horizont schon wieder zu sehen. Wenn ich die Demonstrationen und Kundgebungen der vergangenen Wochen sehe, bin ich optimistisch, dass er zumindest hier in Deutschland erfolgreich bekämpft werden kann. Es gibt eine große Mehrheit in der Bevölkerung, die weiß, was zu tun ist. Entscheidend wird sein, nicht auf jeden provozierten Eklat der Rechtspopulisten einzugehen. Damit kann man diese Menschen am meisten abstrafen.

Info: Leon Sachs: "Mein ist die Macht". Emons-Verlag, Köln 2018, 320 Seiten, 14,95 Euro.