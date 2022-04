Songs von Mamie Smith über Janis Joplin bis Amy Winehouse singen die „Women in Blues“ in der Nacht zum 1. Mai. Foto: Sweet Soul Music

Bensheim. (wit) Es sind Frauen, die den Blues geprägt haben über die Jahrzehnte, auf ihre Art und kaum anders als ihre männlichen Musiker-Kollegen. Vor genau hundert Jahren nahm Mamie Smith in den USA den ersten Bluestitel "Crazy Blues" auf. Von Bessie Smith über Nina Simone, Etta James, Koko Taylor und Janis Joplin reicht die Reihe der "Blues Women" bis zu denen der jüngeren Zeit wie Joss Stone oder Amy Winehouse. Sie singen vom Leben, vom Alltag, von Beziehungsproblemen, Geldsorgen, Diskriminierung – und das mit Wucht. "Women in Blues" ist die neueste Show der "Sweet Soul Music"-Reihe des Heidelberger Produzenten Klaus Gassmann und erzählt die Geschichte des Blues in Liedern: mit 20 bekannten Songs, darunter "Summertime" und "Piece of my Heart", interpretiert von den Sängerinnen Daria Biancardi, Journi Cook, Menoosha Susungi, Donielle Graves, Silke Hauck, Flore M. und Lisa Benjamin. Musikalisch unterstützt werden die Ladies durch eine vierköpfige Rhythmus-Gruppe und eine dreiköpfige Bläser-Section. Damit es mit geballter Stimm- und Frauenpower und viel Gefühl durch die Nacht in den Mai gehen kann.

Info: Bensheim, Samstag, 30. April, 20.30 Uhr, Musiktheater Rex. Karten für 29,95 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.