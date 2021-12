Bensheim. (RNZ) Erst vor einer Woche kam das neue Album von Deep Purple heraus. Jetzt ist Schlagzeuger Ian Paice schon in der Region zu sehen. Der legendäre Drummer, aktuell das einzig verbliebene Gründungsmitglied, spielt am Freitag, 3. Dezember, mit Purpendicular im Rex in Bensheim eine "Best-Of-Classic-Deep-Purple-Show".

Die Cover-Band Purpendicular um Sänger Robby Thomas Walsh adelte Paice damit, dass er einst sagte, sie sei "außerhalb von Deep Purple eine der großen Topbands", mit denen er je gespielt habe. Und Paice spielte auch schon mit Whitesnake, Gary Moore, Jon Lord, Paul McCartney und Pete York von der Spencer Davis Group.

Klassiker wie "Child In Time", "Black Night", "Smoke On The Water", "Woman From Tokyo" oder "Hush" werden von der "besten Deep-Purple-Tribute-Band der Welt” nah am Original umgesetzt. Am Schlagzeug sitzt mit seiner unverkennbaren Spielweise das Original einer der innovativsten und erfolgreichsten Rockbands seit den Siebziger-Jahren, deren Songs durch die Ausgewogenheit zwischen genialer Musikalität und monumentaler Einfachheit gekennzeichnet sind.

Info: Bensheim, Freitag, 3. Dezember, 20.30 Uhr, Musiktheater Rex. Karten für 43 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.