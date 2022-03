Bensheim. (RNZ) Die großen Hits der Dire Straits live: Die bringen ihre musikalischen Waffenbrüdern seit 19 Jahren als "Brothers in Arms" auf die Bühne. Das über zweistündige Programm führt den Zuhörer durch durch die musikalische Geschichte des Originals. . Die Show, Präsenz und der hohe musikalische Anspruch der Band, überzeugten in bisher rund 600 Live-Shows. Die Coverband "Brothers in Arms" steht dem Original kaum nach. Und selbstverständlich sind die großen Hits wie "Sultans Of Swing", "Telegraph Road" und "Money For Nothing" dabei.

Andreas "Al" Leisner (Gesang und Gitarre), Oly Wahner (Schlagzeug), Moritz Schuster (Keyboards) und Sebastian Metz (Bass) wollen auf der Bühne des Rex eine XXl-Show zelebrieren.

Info: Bensheim, Freitag, 18. März, 20.30 Uhr, Musiktheater Rex. Karten für 20 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.