Sie kann auf 4000 Sologastspiele zurückblicken und hat um die 200 Songs geschrieben. "Dauerbrenner – das große Jubiläumsprogramm" ist das 16. Programm von Lisa Fitz – ganz sicher ist sie aber nicht, ob´s nicht doch mehr waren.

Hockenheim. (RNZ) Die bayrische Urgewalt hat immer noch großen Spaß am Kabarett und an der Musik – und begeistert damit nach wie vor ihre Zuschauer. Als Enfant terrible, Aufklärerin, Bürgerschreck, Rocklady und Politikum belebt Lisa Fitz seit ihrem Karrierebeginn die Fernseh- und Medienlandschaft. Sie inspirierte und provozierte, absolvierte unzählige Talkshows, TV-Sendungen und Interviews. Und sie sei, meint sie rückblickend, in 40 Jahren sicher auch in die eine oder die andere Falle getappt: "Irren gehört zum Erfolg!", sagt die vielfach ausgezeichnete Kabarettistin.

Die Zuschauer dürfen sich auf intelligentes Kabarett klassischer Schule zu aktuellem Zeitgeschehen sowie Songs und Evergreens zur Gitarre aus 40 Jahren auf der großen Bühne freuen. Lisa Fitz brachte als eine der ersten Frauen in einer eigenen Show ein Soloprogramm mit eigenen Texten auf die Bühne, trat in der Münchner Lach- und Schießgesellschaft und im "Scheibenwischer" auf. Dem breiten Publikum wurde sie durch Auftritte in Fernsehshows, TV-Filmen und Kabarett-Sendungen bekannt. Zur Feier des Abends erhält jeder Besucher zur Begrüßung ein Glas Sekt.

Info: Hockenheim, Freitag, 18. März, 20 Uhr, Stadthalle. Karten von 23,50 bis 31,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.