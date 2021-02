Von Peter Wiest

Neulußheim. Er hat mit unzähligen regionalen und überregionalen Musikern gespielt, darunter bekannte Namen wie Herbert Grönemeyer, Ex-Whitesnake-Gitarrist Bernie Marsden, Average-White-Band-Schlagzeuger Steve Ferrone und nicht zuletzt Potsch Potschka (Ex-Spliff und Nina Hagen Band). Er hat auf zahlreichen Alben mitgewirkt als derjenige, der mit seinem soliden Bass die Grundlagen dafür legte, dass diese zu Erfolgen wurden. Er hat darüber hinaus auch eigene Alben gemacht – und war zudem immer wieder auch mal bei der einen oder anderen Filmproduktion mit dabei. Im zurück liegenden Jahr feierte Wolfy Ziegler sein 40. Bühnenjubiläum. Er tat es allerdings eher heimlich, still und leise, und das noch nicht einmal in erster Linie aufgrund des Corona-Lockdowns. Denn als Bassist steht er von Haus aus eigentlich gerne eher nicht im Rampenlicht.

"Lieber als super geiler zweiter Mann im Hintergrund als unzureichend begabt im Vordergrund", nennt der 62-Jährige gebürtige Heidelberger, der in Nußloch aufwuchs und seit langen Jahren in Neulußheim lebt, schmunzelnd sein Motto. Über vier Jahrzehnte ist er mittlerweile im Geschäft und gilt längst als einer der besten Bassisten weit über die Region hinaus – wenn nicht als der allerbeste.

Dass der kleine Wolfy später mal was mit Musik machen würde, wurde ihm in die Wiege gelegt. Sein Vater war ein passionierter Blasmusiker, der einige Blasmusikkapellen dirigierte und den Sohn bereits als Fünfjährigen bei Aufmärschen als "Täfelesbu" vorauslaufen ließ. Mit neun Jahren begann Wolfy dann Posaune zu spielen, aber bereits ein Jahr später kam die Wende von der Blasmusik zum Rock. Kurz nach seinem zehnten Geburtstag sah er eine Reportage über das Woodstock-Festival im Fernsehen: "Und spätestens da war es geschehen und der Rock’n‘Roll-Virus kam über mich", erinnert er sich.

Also kaufte er sich eine akustische Gitarre – um bereits nach zwei Tagen feststellen zu müssen, dass für ihn sechs Saiten einfach zu viele waren. Was nun? Der "Beatclub" brachte die Lösung. Beim damals obligatorischen Schauen der samstagnachmittäglichen Kult-Sendung trat die Band Free auf, und dem jungen Wolfy fiel auf, dass im Hintergrund "ein langhaariger Typ mit einer größeren Gitarre stand und diese nur vier Saiten hatte", wie er sagt. Der "Typ" war Andy Fraser, damals einer der außergewöhnlichsten Bassisten der Rock-Szene; ein besseres Vorbild hätte Wolfy kaum finden können. Also entfernte er von seiner Gitarre zwei Saiten, fixierte die restlichen vier etwas weiter auseinander – und hatte seinen ersten Bass.

Steckbrief Name: Wolfy Ziegler Bands: Spielt aktuell in der Potsch Potschka Band, zuvor bereits unter anderem in der Grönemeyer Band Starboyzz sowie mit dem Schlagzeuger Armin Rühl in Stahl. Instrument: Bass Musikalische Kooperationen: Mit Herbert Grönemeyer, Steve Ferrone (Tom Petty, Average White Band), Bernie Marsden (Whitesnake), Rolf Schaude (Zauberfinger), Hans Reffert (Guru Guru), Big Roll Band (Frank Scheucher) und anderen mehr. Album: "My Life", 14 ausschließlich auf dem Bass gespielte Songs, erschienen 2017 als CD auf GIM Records. Musikstil: Überwiegend Rock, aber auch Pop und Jazz und andere Richtungen. Live-Konzerte: Derzeit aufgrund der Corona-Krise nicht möglich. Kontakt: wolfyziegler@web.de

Der Rest ist ein Stück Rock’n’Roll-Geschichte, und zwar bei weiten nicht nur regionale, auch wenn Wolfy Ziegler trotz vieler auswärtiger Verpflichtungen seinen Heimatgefilden stets treu blieb. Mit 13 startete er seine erste Band The Sunnyboys, die zunächst Schlager und Popmusik machte und damit bereits erste Gagen verdiente. Parallel dazu gab es eine Rockversion der Band, die versuchte, bekannte Rocksongs zu covern. "Das war mir aber schnell zu langweilig", so Wolfy Ziegler, "ich wollte was Eigenes machen".

Nachdem er zum Leidwesen seiner Eltern zwei Lehrstellen geschmissen und "stattdessen immer wie verrückt Bass geübt hatte", gab es schließlich erste Studiojobs. Durch den Rotenberger Musiker Rolf Schaude kam er zur Mannheimer Band Zauberfinger, seiner ersten Profiband, was wiederum zu einer langjährigen Zusammenarbeit mit dem Guru-Guru-Gitarristen Hans Reffert führte. Weitere Stationen waren die Big Roll Band von Frank Scheucher, über die er Grönemeyer-Schlagzeuger Armin Rühl kennenlernte, mit dem er seit 2002 bei der Band Stahl spielte und auch als Ersatzbassist für Norby Hamm bei der Grönemeyer-Band Starboyzz eingestellt wurde. Bereits zuvor war er mit Guru-Guru auf Tour gewesen, spielte im Studio mit Herbert Grönemeyer und hatte jede Menge Studiojobs bei anderen Platten- beziehungsweise CD-Aufnahmen. Später kamen auch noch Filmarbeiten dazu, etwa mit der Firma Brainyard zu "Herr Zumpe und die Rocker, Teil 1 und 2" für den Sender D-Max und für Constantin Film zu der Serie "Dahoam is Dahoam" für den Bayrischen Rundfunk.

2008 lernte Wolfy Ziegler in Las Palmas den irischen Gitarristen Gerry Lane kennen, der unter anderem mit Cozy Powell spielte, und nahm mit ihm zwei CDs sowie letztes Jahr ganz aktuell den Song "Lockdown" auf (seit November auf www.youtube.com, Stichwort Gerry Lane Lockdown). Ebenfalls noch in 2008 traf er Potsch Potschka, mit dem er mittlerweile vier CDs eingespielt und eine eigene Band gegründet hat. Parallel dazu erfüllte er sich 2016 einen lang gehegten Wunsch und nahm unter dem Titel "My Life" eine eigene ganz außergewöhnliche CD auf mit 14 selbst komponierten Stücken, die allesamt ausschließlich auf dem Bass gespielt wurden – was man kaum glauben kann, wenn man diese Musik in ihrer ganzen Klang- und Tonvielfalt hört. Seitdem Live-Konzerte dann mit Beginn der Coronakrise 2020 nicht mehr möglich waren, arbeitet Wolfy im Studio an weiteren eigenen neuen Songs sowie an Projekten mit Potsch Potschka – und freut sich darauf, diese in hoffentlich nicht allzu weiter Ferne auch wieder live spielen zu können.