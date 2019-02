Exponat der Ausstellung "Mannheim wächst. Bilder einer Industriestadt" in der Kunsthalle. Foto: Milan Chlumsky

Von Milan Chlumsky

Mannheim. Im Jahr 1907 feierte Mannheim sein 300-Jahr-Jubiläum. Die Stadt prosperierte, wobei drei Faktoren eine Rolle spielten: zum einen die hervorragende Lage an Rhein und Neckar, die Mannheim zu einem wichtigen Umschlaghafen machte, zum anderen die kluge Überlegung der Stadträte und der Industriellen, das Schienennetz auszubauen. Die Stadträte verstanden es nicht nur, Industrieerfindungen rasch umzusetzen, sie investierten auch in neue kulturelle Einrichtungen und förderten die Künste. Um 1900 wurde mit dem Bau des Rosengartens begonnen, etwas mehr als zehn Jahre später mit der Mannheimer Kunsthalle. Zwischen 1850 und 1907 versiebenfachte sich die Bevölkerung Mannheims auf 170.000, davon waren etwa 30.000 Arbeiter, für die Siedlungen gebaut wurden.

Unternehmen wie die Flugzeug-, Motoren- und Autofirma Carl Benz, der Traktorenhersteller Heinrich Lanz, die Kaufmannmühle (sie wurde mit Dampfkraft und nicht mehr mit Wasserkraft betrieben) im Jungbusch oder der Wasserturm, der zunächst allein auf einer großen Fläche stand, bevor die gut situierten Bürger der Stadt ihre Villen in der Mannheimer Oststadt errichten ließen - sie wurden nach und nach zu Wahrzeichen Mannheims. Die glorreiche Zeit der Belle Epoque bis 1914 ist vorzüglich in den Reiss-Engelhorn-Museen dokumentiert, die Mannheimer Kunsthalle stellt nun die Frage, wie die Künstler und die damaligen Designer die städtische Entwicklung bis 1933 sahen.

Auf jeden Fall taten sie dies viel nüchterner als ihre Lehrer und Vorgänger im 19. Jahrhundert. Sie interessierten sich für den industriellen Fortschritt, sie sahen den Hafen und die Industrie prosperieren, die Stadt wurde nachts beleuchtet, der Verkehr nahm stark zu. Die Plakatkunst erlebte einen noch nie da gewesenen Boom, Designer wie Karl Bertsch griffen die neuen Strömungen in der Kunst auf. Genauso dezidiert, wie Prinzipien der Neuen Sachlichkeit in der Plakatwerbung akzeptiert wurden, orientierte man sich an der Ästhetik des Bauhauses.

Das fand 1933 ein abruptes Ende: Die nicht angepassten Künstler zogen sich zurück, stellten kaum aus, teilten ihre neue Bilderwelt nur mit Freunden. Die ursprüngliche Begeisterung für die technischen Errungenschaften wich der sich anbahnenden kriegerischen Propaganda, das kluge Gleichgewicht zwischen Industrie und Kultur ging verloren. Schließlich trat die Badische Regierung am 10. März 1933 zurück, knapp 46 Prozent der Badener wählen die NSDAP. Die erste Autobahn sollte vom Mannheimer Hafen ausgehen und den Armeen des Dritten Reiches Nachschub an Munition, Treibstoff und Lebensmittel sichern. Der immer noch vorhandene Reichsadler bei der Einfahrt in die Quadratestadt ist ein stummer Zeuge dieser Zeit.

In Anlehnung an die große Ausstellung "Konstruktion der Welt, Kunst und Ökonomie 1918-1933 und 2008-2018" ist der Blick auf die Entwicklung der Stadt, auf der ökonomischen wie künstlerischen Seite, sehr instruktiv: Der Wechsel von friedlicher zu Kriegsindustrie sowie der Exodus vieler Intellektueller und Künstler (nicht nur jüdischer Abstammung) hinterließen tiefe Risse in der Stadtgesellschaft.

Berufsverbote, die Abqualifizierung der besten Künstler der Avantgarde als angebliche Urheber bolschewistischer (entarteter) Kunst und die beinahe totale Zerstörung der Stadt durch die Bombardements im Zweiten Weltkrieg veränderten die Stadt. Sie wuchs durch die vielen Flüchtlinge nach Kriegsende zwar weiter, doch dauerte es über ein Jahrzehnt, bis die Schäden behoben waren.

Info: "Mannheim wächst. Bilder einer Industriestadt". Exponate aus der Sammlung der Mannheimer Kunsthalle und des Mannheimer Archivs; bis 10. März. www.kuma.com