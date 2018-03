Von Marie Müller

Heidelberg. "Eigentlich hatte ich mir ja fest vorgenommen, Sportler zu werden. Jetzt überlege ich aber, ob Beatboxer nicht auch was für mich wäre", sagte Aeneas, elf Jahre, der in die Klasse 5.3 der Internationalen Gesamtschule (IGH) geht. Dort war die Band "Anders" zu Gast.

Bei dem Quintett ist der Name Programm. Die Band, sie sich vor elf Jahren gründete und ursprünglich aus Heidelberg stammt, macht Popmusik auf Deutsch. Aber nicht wie eine normale Band - sondern eben anders. Nur mit ihren Stimmen produzieren die fünf Studenten alle Facetten der Klangwelt. Und als wäre das nicht schon beeindruckend genug, überzeugen sie noch mit Witz, Charme und flotten Tanzschritten. Eingängige Melodien werden verbunden mit smarten Texten, aber nie, ohne sich auch mal selbst auf den Arm zu nehmen. Damit hat sich "Anders" auch schon überregional einen Namen gemacht und tourte etwa mit "Revolverheld" und Thees Uhlmann durch Deutschland.

Von der Einzigartigkeit der Band konnten sich auch die Schüler der IGH überzeugen. Auf Einladung der Jahrgangsstufe 2, speziell der Schülerin Angela Agus, die mit dieser Aktion Geld für den Abiball sammeln wollte, waren die Jungs von "Anders" ab den frühen Morgenstunden damit beschäftigt, den Schülern der Theaterklasse 5.3, der siebten Klasse und der Jahrgangsstufe 1 das A-cappella-Singen näherzubringen. Die Schüler wurden dazu in drei Workshops eingeteilt, die mit Beatboxen, A-cappella-Gesang und Tanzen unterschiedliche Schwerpunkte hatten. Im Laufe des Tages hatte jeder Schüler die Möglichkeit, alle drei Workshops zu absolvieren. "Am coolsten fand ich den Gesangsworkshop", sagt Joliene aus der 5.3, "so was habe ich einfach noch nie gemacht!"

Von dem kleinen Privatkonzert am Vormittag berichtete Musiklehrer Tilman Bracher, der die Jahrgangsstufe bei der Organisation unterstützte: "Als die Jungs anfingen zu singen, klappten allen Schülern erst mal die Kinnladen runter, so hin und weg waren sie vom Können der Gruppe."

Ein gemeinsam erarbeitetes Lied der Schüler mit Unterstützung von "Anders" konnten die Zuhörer dann zu Anfang des öffentlichen Konzertes am Abend bewundern. "Wir sind heute sehr früh aufgestanden, um von Freiburg her zu kommen. Aber es hat sich gelohnt. So viele talentierte Schüler", berichtet der kreative Kopf von "Anders", Johannes Berning. Dann stellte die Band ihr eigenes Können unter Beweis. In ausgewählten Stücken sangen die Jungs über die Themen ihres Alltags: Liebe, Essen, Schlafen, das Kommen und Gehen und die Wehleidigkeit von Männern, besonders von Tenören.

Ihre Texte schreiben sie selbst, nur noch selten verirrt sich in ihre Konzerte die Darbietung von Coversongs - ihr eigenes Repertoire ist groß genug und kann an das Publikum angepasst werden. Mit Zeilen wie "Dass wir uns nicht mehr lieben, hast Du ohne mich entschieden" singen sich die Fünf direkt ins Herz. So ging es auch dem vorwiegend jungen Publikum. Als besondere Überraschung hatten die Jungs einige Exemplare ihres neuen Albums "Viel Lärm um dich" dabei, das erst am 13. April erscheint. Am 22. Juni kommen sie wieder - zum Sommerspektakel in der Heidelberger Weststadt.