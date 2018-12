Von Wolfgang Nierlin

Heidelberg. Die Tankstelle in der weiten, hügeligen Landschaft ist eigentlich ein Nicht-Ort auf freiem Feld. Im südwestdeutschen Irgendwo mit Fernblick auf die Alpen wirkt sie merkwürdig irreal. Wenig frequentiert, erscheint sie räumlich deplatziert und der Zeit enthoben. Und doch verkörpert sie ein Stück Heimat.

Die Zwillingskinder Elena (Julia Zange) und Robert (Josef Mattes) sind in ihrer Nähe und in ihren Räumen aufgewachsen. Jetzt, an einem heißen Sommerwochenende, lagern sie, einen Steinwurf von der "Tanke" entfernt, im hohen Gras aus Klee und Kräutern. Der Bruder hilft seiner Schwester bei der Vorbereitung auf ihre Abiturprüfung im Fach Philosophie. Er trinkt Bier, redet, zitiert Heidegger und Augustinus, denkt nach. Dabei wirken die Gespräche der beiden Geschwister merkwürdig zerfahren und launenhaft, weil das Abstrakte zugleich auch das Konkrete ist.

In Philip Grönings Film "Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot" manifestiert sich in dieser Gleichzeitigkeit, die immer auch Unterbrechung und Diskontinuität bedeutet, reine Gegenwart. Angeleitet von Heideggers Hauptwerk "Sein und Zeit" kreisen die Gespräche der Geschwister um das Warten respektive die Gelassenheit als wesentliche Kategorie des Denkens. Dieses wird verstanden als "Arbeit an der Wahrheit", deren "Entbergung" aber nicht verfügbar sei.

Gröning dehnt in seinem dreistündigen Werk die Zeit, indem er durch ungewöhnliche Perspektiven Räume öffnet und die Gleichzeitigkeit des Lebendigen in der Natur akzentuiert. Während also die großen Fragen nach dem Sinn des Seins verhandelt werden, richtet seine forschende Kamera den Blick in Großaufnahme auf das Kleine, den Mikrokosmos: auf Insekten und Gräser, Erde und Schlamm, Haut und Schweiß. Gröning geht es nicht um mimetische Abbildung oder figurenpsychologische Einfühlung, er gibt keine Erklärungen und lässt seine (improvisierenden) Protagonisten ihre Gefühle eher exaltiert aus- als darstellen.

Wenn Robert und Elena schließlich, angetrieben von sexuellem Begehren, inzestuöser Eifersucht und einer idiotischen Wette, den befreundeten Tankstellen-Mitarbeiter Erich (Urs Jucker) foltern, vergewaltigen und höchst zynisch ermorden, erscheint der destruktive Wahnsinn ebenso unmotiviert wie beliebig.

Zwar symbolisiert für Gröning Gewalt einen "Riss in der Zeit"; doch als martialische Antwort auf die eingangs gestellte Frage nach dem Warum der Vergänglichkeit, erscheint diese vehemente Geste geschwisterlicher Trennung und Ablösung dann doch leider geradezu trivial und gewollt pessimistisch.

