Von Lisa Wieser

Angelbachtal. Seit 2000 lebt Walter Fogel in einem Mehrgenerationenmodell in der ehemaligen Zigarrenfabrik in Angelbachtal. Dort hat er sein großes Fotostudio, von dem aus er für Industriereportagen und Aufträge für Werbe- und Modefotografie in fast alle Länder der Erde startet. Dort diskutiert er mit Redaktionen und spricht mit Models und Künstlern Details für Shootings durch. Dort findet er Raum für seine Art Photographie. "Ich sah die alte Fabrik und wusste, da gehöre ich, da gehören wir hin", sagt Fogel.

Die Dynamik von Bewegungen hat Walter Fogel in seinem Tanzzyklus festhalten.Foto: Walter Fogel

Vom beschaulichen Kraichgau in die großen Metropolen aufzubrechen und wieder zurückzukommen, passt auch wegen der Kontraste. Vor der Zigarrenfabrik hatte er sein Studio erst im Schloss in Babstadt, dann im Wasserschloss in Bad Rappenau. Die Kontakte zu Kreativen, Galeristen, Lebenskünstlern, Intellektuellen und "bunten Vögeln" hat er stets gepflegt. "Die Zeit in der Werbefotografie war eine wilde Zeit", sagt er rückblickend.

Als er mit Kodak zusammenkam, reiste er um die ganze Welt. Modeaufnahmen in New York, auf den Kanaren, an vielen anderen Orten, Body-Painting, Industriereportagen, Auftragsarbeiten. Fashion-Weeks für Magazine, für die damaligen Schöpflin-Kataloge, für Festo. Druck stand dahinter, jeder Tag, jede Seite kostete Geld, strenge Vorgaben, alles war vorgegeben, "Broterwerb", nennt er es immer wieder.

Die Dynamik von Bewegungen hat Walter Fogel in seinem Tanzzyklus festhalten.Foto: Walter Fogel

Bei allen Erfolgen hat er sich die Begabung mit Menschen umzugehen, bewahrt. Sei es am Set, bei Porträts, Fotoreportagen oder in der Art Photographie, in der sich Walter Fogel künstlerisch zuhause fühlt. Von der Werbefotografie hat er sich zuletzt mehr und mehr zurückgezogen, zu sehr interessieren ihn andere Projekte. Er hat Serien geschaffen, zum Bespiel "Camouflage", in der er Menschen, Tanz, Bewegung und Körperästhetik fotografierte und mit akzentuierten Malereien verband. Fein, verträumt, romantisch, schwebend, trotzdem kraftvoll. Oder Arbeiten für Kunstwettbewerbe wie "Brot – Form und Symbol" für das Brotmuseum Ulm, für das er 2002 nach Lanzarote reiste. Dort traf er einen Bauer, der in seinem klapprigen Lieferwagen alte Brötchen einsammelt, die in einem Hotel übrig geblieben sind und die er an seine Schweine verfüttert.

Die Dynamik von Bewegungen hat Walter Fogel in seinem Tanzzyklus festhalten.Foto: Walter Fogel

"Es gibt oft Situationen, in denen man einfach zugreifen muss. Sie sind die Schwester des Glücks. Die Kunst besteht darin, die Momente zu erkennen. Sie sind so nahe, doch es gibt Leute, die es nicht kapieren", sagt er.

Seine Lebenssituation macht es ihm heute möglich, "relativ unabhängig" zu sein. Frei von Vorgaben und Layouts der Auftraggeber, frei davon, was andere wollen, frei für seine eigenen ästhetischen und inhaltlichen Ansprüche. Eine Art von Freiheit, die es ihm ermöglicht, aus Zufällen und Chancen etwas entstehen zu lassen, zuerst durch "innere Bilder" die wachsen, Gestalt annehmen und die er dann umsetzt. Einmal lernte er den Tänzer einer Ballett-Kompanie kennen. "Ich unterhielt mich mit ihm, studierte seine Abläufe und seinen Ausdruck. Danach habe ich passende Locations gesucht, mich in die Badewanne gelegt und überlegt, wie ich alles zusammenbringen kann. Die Badewanne ist mein Ort der Ruhe, sozusagen mein Kreativ-Pool."

Nicht nur sie scheint ihn zu inspirieren, sondern der Puls des Lebens in seiner Vielfältigkeit. Wie würde er sich selbst porträtieren? "Mit Licht und Schatten und in schwarz-weiß", antwortete er: "Weil darin am besten die charakteristischen Linien erkennbar sind."

Fotograf aus Leidenschaft: Walter Fogel Foto: Lisa Wieser

WALTER FOGEL

1954 in Heidelberg geboren, studierte Fogel Germanistik und Sport, bevor er als Assistent bei den Modefotografen Rudi Goedtler in Süddeutschland, Onorio Mansutti in Basel und Joachim Würfel in Stuttgart arbeitete. 1980 wurde er Mitglied im Bund Bildender Künstler Baden-Württemberg, 1981 gründete er in Stuttgart und Babstadt Studios für Werbefotografie. Seit 1990 ist er Mitglied im Bund freischaffender Fotodesigner. 1998 zog er mit seinem Studio nach Angelbachtal. Fogel konzentrierte sich neben der Werbefotografie früh auf Art Photographie. Seit 2000 stellt er aus, unter anderem in der Kodak-Zeitgalerie auf der Photokina in Köln, im Deutschen Museum in München und im Palais Hirsch in Schwetzingen. Für seine Fotografien erhielt er zahlreiche Preise: 2004 wurde Fogel Gesamtsieger bei der "One Vision European Photographic Competition". Außerdem war er Preisträger beim Canon ProFashional Photo Award und Gewinner des international Renaissance Photographie Prize in den Mall Galleries in London.

Kontakt: Fotoatelier Walter Fogel, Luisenstraße 40, 74918 Angelbachtal Telefon 0 72 65 / 49 32 75

www.walterfogel.com

Atelierbesuch nach Anmeldung