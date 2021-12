Mosbach. (RNZ) Alle Jahre wieder lädt die "klingende Bergweihnacht" die großen Stars der Schlager- und Volksmusikszene ein. In diesem Jahr: Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack, Geri der Klostertaler, Robin Leon, Nadin Meypo und Pauline. Die Stars der Volksmusik- und Schlagerszene entführen ihre Gäste aus dem Trubel der Vorweihnachtszeit in die Welt der Bergweihnacht.

Stefan Mross ist eines der populärsten Fernsehgesichter Deutschlands. Seitdem er vor 22 Jahren den Grand Prix der Volksmusik gewonnen hat, ging es für ihn stets bergauf. Seit 15 Jahren präsentiert er als Moderator die ARD-Livesendung "Immer wieder sonntags". In diesem Jahr feiert er sein 30-jähriges Bühnenjubiläum.

Seine Ehefrau Anna-Carina Woitschackwurde durch ihre Teilnahme bei "Deutschland sucht den Superstar" bundesweit bekannt. Nun haben Mross und Anna-Carina Woitschack ihr erstes gemeinsames Album aufgenommen. Auf "Stark wie zwei" haben die beiden Schlagerstars zu ihrer Hochzeit ausschließlich Liebes-Duette gesungen. "Positive Musik ist doch schöner als negative", sagt Mross. Robin Leon ist der neue Stern am Schlagerhimmel. Geri der Klostertaler, zweimaliger Sieger beim Grand Prix der Volksmusik, wurde das Musizieren in Vorarlberg in die Wiege gelegt. Frohnatur Nadin Meypo gilt als Geheimtipp, Pauline als die Neuentdeckung des vorigen Jahres. Die Schlagerstars versprechen ein stimmungsvolles Konzert mit Zeit zum Träumen, Schunkeln und Abschalten.

Info: Mosbach, Dienstag, 14. Dezember, 19 Uhr, Alte Mälzerei. Karten von 38,50 bis 44,50 Euro in den RNZ-Geschäftsstellen.