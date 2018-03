Von Simon Scherer

Heidelberg. Sie waren beide in Prag tätig, mitten im florierenden böhmischen Musikleben des 19. Jahrhunderts, und hatten beide in ihren Klaviertrios schwere Verluste zu verarbeiten. Bei Smetana war es in op. 15 der Tod der Tochter, bei Dvoráks op. 65 die überraschend verstorbene Mutter. Hierfür hatten Musik- und Kunstfreunde und "Heidelberger Frühling" das Busch-Trio gewonnen, dessen kaum zu bremsendes Temperament in Smetanas g-Moll-Trio sehr schnell den Ernst der Lage klarmachte. Gleich das eröffnende Geigen-Solo (Mathieu van Bellen) versprach einen erbosten Auftakt voller Entrüstung. Das sagenhaft donnernde Volumen des Flügels (Omri Epstein) tat mit herrlich dumpfem Klang das Übrige.

Begab man sich mit Cellist Ori Epstein auf dünnes Eis, war die Intensität zum Zerschneiden und die aufgestaute Wut konnte nur kurz zurückgehalten werden. Ganz in ihrem Element waren die jungen Briten nämlich im aufbrausenden Seelen-Chaos. Auch bei eingebauten Reminiszenzen an glückliche Kindertage wendete sich stets schnell das Blatt und es wurde verbittert weiter gegen die Trauer angekämpft.

Dieser Duktus wurde ebenso in Folgesätzen beibehalten, was bisweilen etwas einseitig anmutete. Beeindruckend war jedoch die gemeinsame Grundüberzeugung der Drei in diesem Akt gemeinsamer Trauerbewältigung. Berührt hat im Finale besonders das innige Verweilen auf Tönen, was den sehnlichsten Wunsch ausdrückte, Vergangenes wieder zurückzuholen.

Dvorák ging im f-Moll-Trio anders mit der Trauer um, ebenso die Musiker. Bei aller Verzweiflung wurde hier mehr reflektiert, nicht so stark angekämpft gegen den Schmerz. Auch verletzliche Seiten wurden zugelassen. Nach kurzen Differenzen im Taktschlag ließ das zweite Allegro gar eine gewisse Jugendlichkeit heraushören. Eine weitere Eigenschaft, die besonders das Adagio mit sich brachte, war die Fähigkeit, sich von der Musik treiben zu lassen, bevor das Finale eine fantastische Kombi aus volkstümlichen Tanz und beißender Strenge bescherte. Dazwischen stellen die Briten Frank Bridge mit seinem c-Moll-Phantasie-Trio vor, das neben Trauertonfall durchaus Unterhaltungswert besaß.