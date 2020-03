Heidelberg. (RNZ) Mijk van Dijk ist Pionier und Legende der Technomusik. Seit 1980 reist der DJ und Produzent um die Welt und begeistert die Massen. Am Samstag, 14. März, kommt er für ein neues Format nach Heidelberg: Kay Barton, Technoproduzent und DJ aus Heidelberg, veranstaltet im Rahmen seiner DJ-Mixserie "Sophisticated Rhythms", die erste gleichnamige Clubveranstaltung im Canoa Club, Neuenheimer Landstraße 5.

In der familiären Atmosphäre des Gewölbekeller-Veranstaltungsortes trifft er hier auf den Mitbegründer der elektronischen Tanzmusik, Mijk van Dijk, und auf Gerzee, beide aus Berlin. Die Mixserie rund um innovative elektronische Tanzmusik abseits des Mainstream ist seit dem letzten Quartal 2019 regelmäßig online zu hören und erfreut sich bereits vierstelliger Hörerzahlen.

Mijk van Dijk startete seine DJ- und Produzentenkarriere Ende der 1980er Jahre. Seitdem hat er unzählige Titel veröffentlicht, sowie nahezu überall auf der Welt aufgelegt, darunter etliche Male in Japan. Unter seinen musikalischen Kooperationen finden sich unter anderem Künstler wie Moby, 2raumwohnung oder DJ Hell. "Ich möchte insbesondere in der Diskussion um sterbende Clubkultur auch hier in Heidelberg Alternativen zu den bekannten Clubs schaffen", so Kay Barton.

Was kann man von dem Abend erwarten? "Die Nacht wird elektronisch, perkussiv und technoid werden mit jeder Menge guter Beats", erklärt Barton weiter. Los geht es ab 21 Uhr.