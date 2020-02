Von Milan Chlumsky

Treffend antwortete HAP Grieshaber auf die Frage, was in der Malerei die Landschaft bedeutet: "Landschaft, das kann ich nicht ... Landschaft ist für Kühe". Und doch sind am Ende "Figuren" und "ab-strakte Landschaften" durch die Hintertür in seine Malerei getreten. Die Vordertür hatte die Nazikunst zugeschlagen. Abstraktion und Informel waren fortan die beiden dominanten Strömungen, von denen man sich sicher war, dass ihnen keine Kollision mit Hitlers Kunst drohte.

Und doch gab es in den 1960er Jahren eine dezidiert neue Bewegung in der Kunst, die eine neue Vorstellung der Figürlichkeit postulierte und sie keinesfalls mit der Vergangenheit in Verbindung gebracht gesehen haben wollten. Horst Platschek, selbst begabter Maler und Beobachter der Entwicklung, hat sie kritisch beurteilt und die "neue Vorstellung vom Bild" definiert.

So wurden aus der Karlsruher Figuration - den Studenten wurde die neue Richtung gezielt vorgeführt - die "Neuen Figurationen" mit heute international anerkannten Künstlern wie Horst Antes, Hans Baschang oder Walter Stöhrer. Josua Reichert, Hans Martin Erhardt und Else Winnewisser gehören ebenfalls dazu; sie wurden vom grüblerischen Heinz Schanz, der die Idee von Grieshaber schon lange in sich trug, eingeweiht. Peu à peu entwickelte er in den 1950er Jahren "aus lyrisch abstrakten Anfängen eine Rückkehr zur Figur".

Das in Durbach in der Nähe von Offenburg lebende Ehepaar Hurrle hat lange die Entwicklung dieser neuen Strömung beobachtet und dann begonnen, die Werke dieser "Neuen Figurationen" gezielt zu sammeln. Vor sechs Jahren wurde in Durbach ein Museum für Aktuelle Kunst eröffnet, wo auf einer Fläche von 1700 Quadratmetern nicht nur die oben erwähnten Künstler ihren Platz fanden, sondern auch viele andere, die etwa im Bereich der Plastik arbeiten oder für eine gewisse Zeit den gleichen Parcours von der Abstraktion zur Figuration verfolgten. Und eben Hans Platschek, der viel präziser und kritischer als jede andere diese Entwicklung beobachtete und 1959 in seinem Essay über die "Neue Figuration" formulierte.

Die Vielschichtigkeit liegt in der großen Zahl von verschiedenen künstlerischen Strategien begründet. So ist beispielsweise bei Horst Antes "Kopffüßler" eine ganze Reihe von Ansätzen und Materialien zu finden, die in dieses große Thema einfließen. Fast alle damaligen Studenten in der HAP Grieshaber Klasse haben wie Antes eine eigenwillige Bildsprache entwickelt, der sie über Jahrzehnte treu blieben und die sie von allen anderen unterscheidet.

Die Arbeiten dieser Künstler sind in den verschiedenen Museen der Republik verstreut und werden meist als Beispiel für die Kunst der 1960er zitiert. In der Sammlung Hurrle sieht man sie kontextbezogen, sie weisen direkt auf die Arbeiten der Kollegen hin. Somit wird auch das Prozesshafte offensichtlich, etwa bei Hans Baschung mit seinen "anarchistischen" Kritzellinien, die am Ende ein Gesicht verbergen oder Walter Stöhrer, bei dem sich nach und nach einzelne Gesichtspartien hinter den dominanten Linien herausschälen.

Das Durbacher Museum hat jetzt einen Teil seines Bestandes nach Mannheim ausgeliehen, so dass es möglich ist, sich eine genauere Vorstellung zu machen, wie sich aus Karlsruhe in den 1960er Jahren eine Bewegung in Gang setzte, zu der man auch Künstler wie den Mannheimer Rudi Baerwind, den Dänen Asger Jorn oder den in Aachen geborenen K. O. Götz oder auch den großen Maler des Informel, Emil Schumacher, der in an der Akademie in Karlsruhe unterrichtete, zumindest zeitweise zählen muss.

Eine spannende, lehrreiche und letztlich auch heitere Ausstellung.