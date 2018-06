Alles neu macht der Mai im Nationaltheater Mannheim (von links): Schauspiel-Dramaturg Ingoh Brux, Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski, Ulrike Stöck (designierte Intendantin des Jungen Nationaltheaters), in der Mitte Marc Seifert (designierter Geschäftsführender Intendant), Stefan Thoss (Tanz-Intendant), Opern-Intendant Albrecht Puhlmann und Opern-Chefdramatur Jan Dvorak. Foto: Christian Kleiner

Von Volker Oesterreich

Das Nationaltheater Mannheim ist einer der größten Kulturtanker der Republik, seine Repertoire-Pflege gilt als legendär, zudem steht die Bürgerschaft, stehen auch die meisten Kommunalpolitiker hinter der traditionsreichen Institution, die sich mit jeder Premiere, mit jeder einzelnen Vorstellung stetig erneuert. Damit diese seit mehr als zwei Jahrhunderten währende Erfolgsgeschichte fortgesetzt wird, hat das Leitungsteam ein üppiges Programmpaket für die Spielzeit 2017/18 geschnürt.

"Insgesamt werden 39 Premieren in allen vier Sparten gezeigt, dazu noch 48 Wiederaufnahmen", rechnete der designierte Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel während der gestrigen Jahrespressekonferenz vor. Sickel, Jahrgang 1975, ist derzeit noch Stellvertretender Generalintendant in Magdeburg. Die einzelnen Projekte präsentierten der Opern-Intendant Albrecht Puhlmann mit seinem Chefdramaturgen Jan Dvorak, der Ende nächster Spielzeit nach Stuttgart wechselnde Schauspiel-Intendant Burkhard C. Kosminski, auch er mit seinem Chefdramaturgen Ingoh Brux, die vom Badischen Staatstheater Karlsruhe kommende designierte Schnawwl-Intendantnin Ulrike Stöck (ebenfalls Jahrgang 1975) und der seit einer Saison erfolgreich in Mannheim arbeitende Tanz-Intendant Stefan Thoss. Beginnen wird die Saison 2017/18 mit einem Theaterfest am 23. September, der Vorverkauf startet am 10. Juli.

Oper: Die Musiktheater-Sparte legt einen Schwerpunkt aufs 19. Jahrhundert mit der Romantik und deren Kontext sowie dem Belcanto. Als erste Premiere wird Bellinis "Norma" in der Regie von Markus Bothe gezeigt. Beethovens "Fidelio", Tschaikowskys letzte Oper "Jolanthe", die laut Puhlmann "wenig bekannte, aber ungeheuer brisante" Verdi-Oper "Ernani" sowie die Fortsetzung des Monteverdi-Zyklus mit der "Krönung der Poppea" werden weitere Eckpfeiler sein. Hinzu kommen Mozarts "Don Giovanni", Rossinis "Aschenputtel" als Familienoper und "Vespertine", ein Popalbum als Oper der experimentierfreudigen Isländerin Björk und der Künstlergruppe "Hotel Pro Forma".

Schauspiel: Noch eineinhalb Jahre bleibt Burkhard C. Kosminski Mannheim verbunden, bevor er die Leitung des Staatstheaters Stuttgart übernehmen wird. Auch in seiner 12. Mannheimer Saison bleibt er seiner Regielinie als Förderer neuer Dramatik treu, zum Start gibt’s aber mit Schillers "Wallenstein" einen der größten Brocken des Literaturtheaters, auf die Bühne gebracht von Elmar Goerden. Die Romanadaption von Orwells "1984", Raimunds "Der Alpenkönig und der Menschenfeind", Ibsens "Hedda Gabler" Tschechows "Onkel Wanja" und Volker Löschs Aktualisierung des Fallada-Romans "Kleiner Mann - Was nun?" befrieden ebenfalls das Bedürfnis nach bewährten großen Stoffen. Die Autorennamen Anja Hillig, Thomas Köck und Ferdinand Schmalz stehen für das Neue. Von Letzterem war gerade beim Heidelberger Stückemarkt das schwarzhumorige Burgtheater-Gastspiel "Herzerlfresser" zu sehen. Ähnlich schrill könnte in Mannheim Schmalz’ "Dosenfleisch" ausfallen, denn darin werden Männer verwurstet. Vielleicht läuft’s ja auf eine Art Update der Klamotte "Arsen und Spitzenhäubchen" hinaus. Kosminski selbst inszeniert vom neuen Hausautor Noah Haidle das Stück "Für immer schön". Der amerikanische Dramatiker wird derzeit sehr gehypt, vermutlich übernimmt deshalb Ulrike Folkerts ("Tatort" Ludwigshafen) die Hauptrolle. Da Kosminski seine Mannheimer Ära mit dem wunderbar leihintergründigen Theresia-Walser-Dramolett "Ein bisschen Ruhe vor dem Sturm" begonnen hat, folgt dieser Repertoire-Renner nun als Doppel mit dem Abschiedsstück "Nach der Ruhe vor dem Sturm", auch dies natürlich von der Walser-Tochter geschrieben. Darüber hinaus tischt Peter Michalzik das Bürgerbühnenprojekt "Mannheimer Geschichten" auf, und von Alister McDowall steht der Abend mit dem rekorderverdächtig kurzen Titel "X" auf der Agenda.

Tanz: Nach dem Motto "Traum" in der laufenden Saison lautet das übergeordnete Thema der nächsten "Herz". Es pulst also und pocht in allen vier Tanz-Produktionen, die sich Stefan Thoss vorgenommen hat. Er selbst choreografiert "Der Tod und das Mädchen" zu Musik von Franz Schubert und Philip Glass, es folgen die Tanzabende "Let’s Beat" (Choreografie: Marco Goecke), Yuki Moris Tanzstück "Carmen" zu Bizets Suiten und das "Verräterische Herz" nach Edgar Allan Poe (Choreografie: Jiri Pokorny).

Junges Nationaltheater: Das Schawwl-Programm beginnt mit dem Dreiklang von "Frierschlotterschwitz" für die Allerjüngsten sowie der uralten arabischen Geschichte "Die Konferenz der Vögel" (über die Entstehung des demokratischen Miteinanders) und einer "Odyssee"-Adaption (über aktuelle Flüchtlingsfragen), gefolgt von zahlreichen weiteren Projekten.

Mannheimer Sommer: Unter diesem neuen Namen soll der bisherige Mozartsommer programmatisch erweitert werden, ohne seinen Markenkern Mozart zu verlieren.

