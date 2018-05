Von Volker Oesterreich

Wenn die Farben tanzen und die Ideen zu fliegen beginnen, wenn sich die kuriosesten Kontraste offenbaren oder die Katastrophen der Epoche mit den Mitteln der Collage dekonstruiert werden - wenn sich all diese Eindrücke einstellen, dann betrachtet man mit großer Wahrscheinlichkeit eine Arbeit von Hannah Höch (1889-1978). Die Kunsthalle Mannheim würdigt die Grand Dame des Dadaismus mit einer großen Retrospektive.

Hintergrund voe. Hannah Höch wird am 1. November 1889 in Gotha geboren, 1912-1915 studiert sie in Berlin bei Harold Bengen und Emil Orlik. Den Künstler und Schriftsteller Raoul Hausmann lernt sie als Studentin kennen, aus beiden wird ein Paar. Gemeinsam entwickeln sie ab 1918 das Prinzip der Collage und der dadaistischen Fotomontage. 1920 wird Hanna Höch Mitglied der sozialistischen [+] Lesen Sie mehr voe. Hannah Höch wird am 1. November 1889 in Gotha geboren, 1912-1915 studiert sie in Berlin bei Harold Bengen und Emil Orlik. Den Künstler und Schriftsteller Raoul Hausmann lernt sie als Studentin kennen, aus beiden wird ein Paar. Gemeinsam entwickeln sie ab 1918 das Prinzip der Collage und der dadaistischen Fotomontage. 1920 wird Hanna Höch Mitglied der sozialistischen Novembergruppe und nimmt an der "Internationalen Dada-Messe" teil, bald darauf lernt sie den "Merz"-Künstler Kurt Schwitters kennen. 1922 trennen sich Höch und Hausmann, 1926 beginnt die Liaison der Künstlerin mit der niederländischen Schriftstellerin Til Brugmann. Nach elf Jahren trennen sich beide wieder. 1938 schließt Hannah Höch die Ehe mit Heinz Matthis, sie hat bis 1942 Bestand. Während der NS-Zeit zählt Hannah Höch zwar nicht zu den als "entartet" verfehmten Künstlern, aber ihr Werk wird als kulturbolschewistisch gebrandmarkt. In ihrem kleinen Haus im Norden Berlins arbeitet sie dennoch unbeirrt weiter. Wegen der beengten Verhältnisse dort entstehen auch viele sehr kleine Arbeiten, ihre "Minis". Der Kunstverein Düsseldorf zeigt 1958 die erste wichtige Retrospektive, danach zahlreiche weitere Ausstellungen, darunter auch im New Yorker Moma und in der Neuen Nationalgalerie Berlin. Am 31. Mai 1978 stirbt Hannah Höch im Alter von 88 Jahren.

[-] Weniger anzeigen

Inge Herold und Karoline Hille, die Kuratorinnen der Schau, laden ein zu einer Zeitreise durch das mehr als 60-jähre Schaffen der Ausnahmekünstlerin, wobei sie nicht chronologisch vorgehen, sondern die rund 150 Exponate zu atmosphärisch dichten Themengruppen arrangieren. Der Einstieg ist biografisch bestimmt, beginnend mit ganz frühen Arbeiten aus der Dada-Zeit, mit Hinweisen auf ihre Partnerschaften mit dem Künstler-Kollegen Raoul Hausmann oder der Schriftstellerin Til Brugman, in die sie sich verliebt, sowie mit Beispielen ihrer spätere Entwicklung hin zur Fluxus-Bewegung oder zur Pop-Art. Der biografische Bogen endet beim imposanten "Lebensbild" von 1972/73, auf dem Hannah Höch alte und neuere Porträtfotos mit mehr oder weniger versteckten Hinweisen auf wichtige Werke collagiert hat. Eine äußerst dynamische Lebensbilanz.

1916 beginnt die Dada-Bewegung im Cabaret Voltaire in Zürich als teils aktionistische, teils rabiat anarchische Antwort auf die Schrecknisse des Ersten Weltkriegs. Man gibt sich revolutionär, spielt mit zersplitterten, collagierten und montierten Elementen. Die Dadaisten agieren in Bürgerschreck-Manier und schreiben ein Manifest nach dem anderen. 1918 schwappt die Welle nach Berlin, bald darauf nach Hannover, wo Kurt Schwitters den Namen "Merz" für seine Spielart des Dadaismus wählt.

Gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Raoul Hausmann ist Hannah Höch in Berlin von Anfang an dabei. Sie zelebriert ihre Freude an der Natur, in der sie den Quell des Lebens und der Freude sieht, kontrastiert ihre Paradiesgärtlein aber mit geradezu dämonischen Großstadtbildern oder mit Arbeiten, in denen sie mit konstruktivistischen Mitteln gegen den Horror der blinden Fortschrittsgläubigkeit aufbegehrt.

Eines der stärksten Werke der Schau ist das Ölgemälde "Frau und Saturn" (1922), darin thematisiert Hannah Höch ihre Trennung von Hausmann und den Verlust zweier Kinder: Während die Mutter mit dem Kind auf dem Arm in kraftvoll-warmen Rot- und Gelbtönen gemalt ist, erscheint das gesamte Umfeld in bedrohlicher Dunkelheit.

Hannah Höch war eine dezidiert politische Künstlerin. So positionierte sie sich schon 1925 mit ihrem Gemälde "Roma" gegen den Faschismus Benito Mussolinis. Man erkennt auf dem Bild, wie die Schauspielerin Asta Nielsen den Diktator mit ausgestrecktem Arm aus der Ewigen Stadt weist. Auf die NS-Zeit reagierte die zurückgezogen in Berlin-Heiligensee lebende Künstlerin mit ihrem "Weltenbrand" (1942) oder dem Aquarell "Notzeit" (1943), bei dem man ausgemergelte KZ-Häftlinge assoziiert.

Das immense Werk der Künstlerin, das auch Verbindungen zeigt zu den Surrealisten oder zu den Abstrakten nach 1945, atmet immer auch etwas Visionäres, verdeutlicht durch Vogel- oder Katzenaugen, die häufig Bestandteile ihrer Collagen sind. Durch diese Augen blickt einen die Seherin Hannah Höch ganz direkt an. Einmal schaut die von der Mondlandung faszinierte Künstlerin auch von der Mondoberfläche durch eine Lupe auf die Erde. So schrumpfen irdische Probleme zu Winzigkeiten. Hanna Höchs sehr spezieller Blick appelliert zugleich an das Spielerische im Ausstellungsbesucher, der sich an einer interaktiven Collage im Internet beteiligen kann. Auf zur Tat!

Info: Kunsthalle Mannheim, bis 14. August. Katalog (Edition Braus): 24,50 Euro im Museum, 34 Euro im Buchhandel.