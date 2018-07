Von Carmen Oesterreich

Musik verbindet. Das ist die Botschaft von David Garrett, die er während seiner neuen Tour mit dem Titel "Music" an Tausende von Menschen in vielerlei Hinsicht vermitteln will. Musik verbindet Welten, und sie verbindet die Menschen, vor allem durch ihre Liebe zur Musik. Garretts musikalische Reise mit Station in der SAP Arena in Mannheim geht quer über die Kontinente. Überall, wo er war, hat er die charakteristische Musik des Landes mitgenommen und für sein Spiel mit der Geige adaptiert. Garrett ist ein Spieler, ein Entertainer, ein Magier mit natürlichem Charme und bezauberndem Ton, ein Künstler, ein Geigenvirtuose.

Dort, wo er ist, weckt er mit seinem Spiel Emotionen, meistens positive wie Freude. Selten Frust. Auch in der SAP-Arena gab es kaum einen, der sich ob der akustisch verstärkten, für reine Klassikfans gewöhnungsbedürftigen Geigentöne die Ohren zuhielt. Die Stimmung in der ausverkauften Halle war so feurig wie die Pyro-Technik, mit der die pointierten Arrangements um weitere Knalleffekte bereichert wurden.

Mit "We Will Rock You" zu Beginn gab Garrett die Richtung seiner Kunst der Pop-Rock-Klassik-Arrangements vor, und, zugegeben, für Klassikfans klang dies zunächst wie "We Will Schrumm, Schrumm". Garrett bürstete seine Saiten, dass die Funken sprühten, doch im Verlauf des Abends blendeten nur die aufgeregt flatternden Scheinwerfer. Diese Show soll laut Garrett vor allem eines: Spaß machen.

Als Conférencier verband er humorvoll seine fast 30 Stücke, zu denen ihn das freie Sinfonieorchester "Neue Philharmonie Frankfurt" sowie Tänzerinnen und Tänzer des Deutschen Fernsehballetts begleiteten. Klein wirkten sie im Vergleich zur riesigen Videoleinwand, auf der passend zu den Hits von Beethoven bis zu Michael Jackson Gigantisches gezeigt wurde. Der tolle Tanz des Balletts zu "Tango" von Carlos Gardel wurde von einem hübschen Schattenspiel flankiert, sie tanzten Flamenco, und bei "Schwanensee" gab es natürlich einen anmutigen Schwan in Ballettschuhen. Überhaupt hat Garrett gerne Volkstänze von seinen Reisen mitgebracht, weil sie das Lebensgefühl und das Miteinander der Menschen noch mehr ausdrücken als die Musik. Wenn er mit seiner Geige in offenen Boots über die Bühne stiefelte und das Duett mit dem Banjo, seinem Gitarristen oder dem Orchester suchte, zeigte er, was sein Instrument im Zusammenspiel mit der Band alles kann.

Ganz vorne auf der Bühne dabei waren der Dirigent, Arrangeur und Gitarrist Franck van der Heijden, der Schlagzeuger Jeff Lipstein, der Gitarrist Marcus Wolf, am Bass Jeff Allen und an Keyboard und Klavier John Haywood. Sie rückten nicht nur bei "Tico, Tico" von Zequinha de Abreu ins Rampenlicht. Sie arbeiten schon lange mit Garrett zusammen, und man spürt, wie sehr er das gemeinsame Spiel auf der Bühne liebt.

Genauso gerne geht er auch ins Publikum, wofür extra eine Mini-Bühne aufgebaut worden war. Endlich konnte man ihn mal richtig sehen! Ob bei Beethovens Scherzo der 9. Sinfonie oder beim Einmarsch nach der Pause in die "2. Runde" im goldenen Boxmantel mit "Eye of the Tiger" der Survivors - Garrett kommt an. Noch mehr, wenn er davon erzählt, dass er seit vier Jahren Single ist...

Seine vielseitigen Arrangements wechseln zwischen sehr schnellen und ruhigeren Stücken, und beobachtet man sein Spiel auf der Leinwand, so zeigt das schon seine Virtuosität. Am schönsten darauf das virtuelle Marionettenspiel zu Garretts Lieblingsstück von Metallica "Master of Puppets". Und ganz verzückt zeigt sich das Publikum bei "Viva la Vida" von Coldplay. Auch die Arrangements zu "Thunderstruck" von AC/DC lockten die Besucher aus der Reserve. Musik und Bühnenspektakel boten Augen- und Ohrenschmaus, das Publikum dankte es Garrett und seinem Team mit Standing Ovations.

Der Held des Abends verabschiedete sich mit Beethovens Schiller-Vertonung "Ode an die Freude", und dabei betonte Garrett noch einmal, dass durch die Musik die Welt zusammenwächst: "Alle Menschen werden Brüder!" Den auf die Leinwand projizierten Text des Schlusschors aus der Neunten hätte man mitsingen können. Garrett hat durch seine Musik Menschen verbunden, junge und alte, und er hat viele, die sonst wenig Zugang zur Klassik haben, dafür begeistern können.

Info: Am 27. Mai 2014 tritt Garrett während seiner nächsten Tour im Mannheimer Rosengarten auf. www.ticketmaster.de