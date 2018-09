Von Denis Schnur

Heidelberg. Ein Haufen Waschmaschinen, dicht gedrängte Zuhörer, vielversprechende Komiker und Moderator Klaus-Jürgen "Knacki" Deuser: Mit dem Comedy-TV-Format "Nightwash" - traditionell im Waschsalon aufgenommen - verbinden die meisten genau das. Bei der dazugehörigen Live-Show, die am Montag im Rahmen des "Carambolage-Festivals" im Karlstorbahnhof zu Gast war, sah das ganz anders aus: Von Waschmaschinen keine Spur, und obwohl der Saal restlos ausverkauft war, musste sich niemand drängen.

Deuser hat sich vor Jahren zurückgezogen, Bastian Bielendorfer - nach eigener Aussage "die fette, sabbernde Version von Deuser" - ersetzt ihn mittlerweile. Aber bei dem wichtigsten Punkt ist die Show sich treu geblieben: Im Mittelpunkt stehen auch hier junge Stand-Up-Künstler. Davon hatte Bielendorfer gleich vier Stück im Gepäck: Milchbubi Thomas Schmidt, Kabarettist und Synchronsprecher Jan van Weyde sowie das Zaubererduo "Siegfried und Joy". Aber auch der Moderator, der sich als "Lehrerkind Stufe Drei" (Papa: Lehrer, Mama: Lehrerin, Onkel: Rektor) einen Namen gemacht hat, kündigte nicht nur seine Gäste an, sondern brachte mit seinen Einlagen das Publikum auf Betriebstemperatur. "Ich muss am Anfang immer testen, wie vulgär man sein kann, aber in Heidelberg geht offenbar alles", erklärte er und zog das dann auch gnadenlos durch - mit Witzen über einen gut bestückten Schulkameraden, Fäkalien im Schwimmbad und seine Darmspiegelung beim "Arsch-Arzt".

Besonders hart traf es aber das Bruderpaar Moritz und Louis, das von Bielendorfer auf die Bühne geholt wurde. Die 18- und 19-Jährigen sollten Geräusche zu einer Geschichte aus dem Lehrer-Alltag machen - und scheiterten: Anfangs waren sie sprachlos, danach klang etwa der Kauz wie ein Kuckuck. "Wenigstens sehen die beiden gut aus", kommentierte der Moderator. Noch unangenehmer für den Jüngeren war jedoch, dass Bielendorfer einen Knutschfleck an dessen Hals entdeckte und im Laufe des Abends immer wieder darauf zu sprechen kam - zur Freude des restlichen Publikums.

Comedian Thomas Schmidt überraschte die Zuschauer zu Beginn seines Auftrittes mit dem Statement: "Ich bin 31 Jahre alt und Vegetarier" - beides sehe man ihm nicht unbedingt an. Denn dank seines "Milchgesichtes" werde er noch immer beim Bier kaufen nach dem Ausweis gefragt und seine Figur lasse nicht gerade auf eine gesunde Ernährung schließen: "Die Leute verstehen nicht, dass man sich auch als Vegetarier wie Rotz ernähren kann", erklärte er. In die gleiche Bresche schlug Jan van Weyde, der auch feststellte, dass er "fetter geworden" sei. Woran das liegt? "Fifa und Ritter Sport ist für mich auch Sport." Er verbringe seine Abende nun mal gerne vor der Spielekonsole. "Was soll das werden? Daddel im Speckmantel?", habe seine Frau das kommentiert.

Nach drei Männern, die ihr eigenes Übergewicht betonten, konnte das Duo "Siegfried und Joy" zumindest optisch nicht viel falsch machen. Wie ihre Namensgeber kamen sie perfekt herausgeputzt auf die Bühne. Und wie Siegfried und Roy wollten sie eigentlich in Las Vegas groß rauskommen: "Wir haben gesagt, wenn wir es da schaffen, kommen wir nie wieder zurück. Und hier sind wir", begannen sie ihren Auftritt, der die typischen Kunststückchen von Show-Zauberern nachahmte und ins Lächerliche zog - aber gleichzeitig zeigte, dass sie das "Magie-Handwerk" genauso gut verstehen. Am direktesten spürte das Zuschauer Stefan, der den beiden auf der Bühne sein Handy gab - das diese vor seinen Augen "verschwinden" ließen. Er vermutete es in einer Box, aus der jedoch eine Stichflamme schoss. "Oh, war es ein Samsung?", fragte Siegfried besorgt.

Als nach gut zwei Stunden die Show zum Ende kam, waren wohl alle Beteiligten zufrieden: Einige Zuschauer stellten sich nun brav für Autogramme der Comedians an, diese lobten ihr Publikum, das fleißig mitgemacht habe - im Gegensatz zu anderen Städten: "Heidelberg, Ihr seid ein guter Haufen", betonte Bielendorfer, "geht mal nach München, da kriegt ihr das Brechen."