Von Michael Buselmeier

Was hat man sich unter einer "Literaturstadt" vorzustellen? Einen Ort, denke ich, an dem Schriftsteller aus freien Stücken zusammenkommen, hungrig und neugierig auf die Welt der Literatur. Sie gründen eine Zeitschrift, einen Kleinverlag, schaffen sich eine Lesebühne für ihre Auftritte und Diskurse und bleiben doch außerhalb der sie umgebenden Majorität, auf sich selbst zurückgezogen beim Versuch, eine eigene Sprache zu finden.

Reicht das schon aus? Gehören nicht auch eine literarische Atmosphäre dazu, avancierte Leser, die sich für Neues (und Altes) interessieren, die Künstler aufsuchen und Schriftsteller fördern, ihre Lesungen kommentierend begleiten, Zeitschriften abonnieren, Buchhandlungen frequentieren? Vermutlich war Graz in den 60er Jahren so ein seltener Ort, an dem sich Dichter wie Peter Handke, Gert Jonke und Wolfgang Bauer um die von Alfred Kolleritsch geleitete Zeitschrift "manuskripte" und das "Forum Stadtpark" konzentrierten.

Ist Heidelberg in diesem Sinn eine Literaturstadt? Historisch gesehen, lässt sich einiges aufzählen: Die Humanisten des späten 15. Jahrhunderts, die Barockdichter um Martin Opitz, die Romantiker, die Frühexpressionisten, der exklusive Stefan George-Kreis. Nicht zu vergessen die älteste deutsche Universität und die von Goethe gefeierte "Ideallandschaft", das auch von Philosophen wie Karl Jaspers beschriebene "Heidelberg-Gefühl", ein wenig "über dem Boden zu schweben" - wie soll man das nennen: Mythos, Aura, Geist?

Der Heidelberg-Mythos ist eine Schöpfung romantischer Dichter, die zwischen 1804 und 1808 gleichsam auf Durchreise waren, Fremdlinge, kein Einheimischer darunter: Clemens Brentano, Achim von Arnim, Joseph Görres, ein wenig auch Joseph von Eichendorff und sein studentischer Freundeskreis, alle in irgendeiner Weise beteiligt am Projekt der Liedersammlung "Des Knaben Wunderhorn" in drei Bänden. Und ganz am Rand der Solitär Hölderlin, der die Stadt kaum kannte, mit seiner grandiosen Heidelberg-Ode.

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg lockt die Universität jüngere Poeten für kurze Zeit in die Stadt, Hans Bender, Ernst Meister, Walter Helmut Fritz, etwas später Herbert Heckmann und Arnfrid Astel mit eigenen Zeitschriften und Anhängern. Parallel schreitet die Kommerzialisierung voran, und der Heidelberg-Mythos wird zur "Image-Lokomotive" eines "sanften Tourismus" umgedeutet. In Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur sieht man nun seitens der Stadt "die drei Säulen eines neuen touristischen Leitbilds".

Ich habe fast mein ganzes Leben in Heidelberg zugebracht und vermutlich mehr als irgendein anderer über die Stadt publiziert, aber ich hatte nie wirklich den Eindruck, in einer genuinen Literaturstadt zu wohnen. Doch nun will man sich diesen Status sogar offiziell bestätigen lassen und hat sich beim "Unesco Creative Cities Network" beworben, um sich mit den bereits aufgenommenen Literaturstädten Edinburgh, Iova City, Melbourne, Dublin, Reykjavik, Norwich und Krakau weltweit zu vernetzen. Eine Projektleitung steht bereit, ein vielköpfiges Fach-Komitee, ein Literaturbüro, das im Kulturamt angesiedelt wurde. Mit der Entscheidung der Unesco wird bis Ende November 2014 gerechnet.

Bereits im vergangenen Herbst erschien eine effektvoll aufgemachte, 150 Seiten umfassende Broschüre, die die Literaturgeschichte Heidelbergs bis in die unmittelbare Gegenwart dokumentiert. Dichter, Übersetzer und sonstige Intellektuelle von Oswald von Wolkenstein bis Hilde Domin, auch Verlage, Zeitschriften, Sammlungen, Bibliotheken, Buchhandlungen, Veranstaltungsorte werden übersichtlich und kenntnisreich vorgestellt. Nahezu alles wird aufgezählt, was kulturell in und um Heidelberg geschieht, auch die Orte von Forschung und Wissenschaft sollen die universelle "Vernetzung" vorantreiben helfen; ebenso Rap, Hip Hop und Poetry Slam, sogar Lamy-Schreibgeräte und Heidelberger Druckmaschinen. Etwas peinlich nur der selbstverliebte Essay der Schriftstellerin Jagoda Marinic, die Heidelberg als Ort des "magischen Denkens" ausgemacht hat, als "die einzige deutsche Stadt, in der ich schreiben kann. So einfach. Oder auch nicht".

Nun scheint es aber so zu sein, dass der ganze dokumentarische Aufwand so gut wie umsonst war, da sich die Unesco allein für kommunikatives Handeln in Gegenwart und Zukunft interessiert, also für den Austausch mit den bereits aufgenommenen Städten, "Netzwerkpflege" genannt. Heidelberg hat eilig fünf "Projektideen" nachgeschoben, um auf diese Weise "Kreativität" zu demonstrieren und die sogenannte "Kreativwirtschaft" zu beleben. Sie sind jedoch alles andere als originell.

Vorgeschlagen werden eine Lyrik-Anthologie, die die Dichter der Netzwerkstädte aufnimmt und sich per Internet zu einer "Weltkarte der Poesie" entwickeln soll; ein Kurzgeschichten-Wettbewerb in englischer (!) Sprache, wobei die "Bürgerinnen und Bürger" durch "Online-Voting" über die Preise entscheiden, auch eigene Geschichten einspeisen können. Ferner ist ein vages "Brieffreundschaftsprojekt" geplant, bei dem es auf "Bewegung und Begegnung" im Internet ankommt. Ähnliches scheinen auch das Projekt "Mit Übersetzern auf Tour" und das "Creative Writing Network" für Studenten vorzuhaben - abgesehen von der Lyrik-Anthologie ein nebulöses Geschwafel ohne jede Substanz. Mit literarischem Schreiben, überhaupt mit Gedrucktem, mit Büchern und ihrer Geschichte, haben solche populistischen (Online-) Unternehmen, die die Literatur für fremde Zwecke (interkulturelle Bildung, Tourismus, Partnerschaft, Gastronomie) benutzen, nichts gemein.

Viel dürfte eh nicht zustande kommen. Man wird ein wenig durch die (virtuelle) Welt reisen, Gremien ein- und Tagungen ausrichten, wird schwätzen, Unesco-Geld rauswerfen und munter alles mit allem verwursten (oder eben vernetzen). Viel Lärm um nichts.