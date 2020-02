Von Heide Seele

Heidelberg. Die beiden Nachkriegskünstler spielten einst in der hiesigen und etwas erweiterten Region eine große Rolle, aber wer kennt noch heute ihre Namen? Der Gefahr des Vergessenwerdens arbeiten Christiane Muelder-Bruns und ihr Mann Klaus engagiert entgegen, denn durch die Pflege von Nachlässen versuchen sie, die Erinnerung an einst bekannte Künstlerpersönlichkeiten wachzuhalten. Der Maler Rolf Müller-Landau (1903-1956) sowie der Bildhauer und Medailleur Theo Siegle (1902-1973) zählten in der Zeit nach 1945 zu den Wegbereitern und Gründern der Pfälzer Sezession.

Es ist daher erfreulich, dass das Heidelberger Ehepaar jetzt mit einer Ausstellung auf die einstigen Vertreter einer der ersten Künstlergemeinschaften nach dem Krieg aufmerksam macht. Sie präsentieren die beiden mit einem charakteristischen Ausschnitt ihres Oeuvres in ihrem neuen Galerieraum in der Plöck 25. Weitere Sezessionsmitglieder waren unter anderem Gustav Seitz und HAP Grieshaber, Will Sohl, Werner Gilles oder Edvard Frank. Die nationale und internationale Anerkennung erfuhr die Vereinigung durch den Beitritt von Hans Purrmann, dem berühmtesten der Sezessionisten, dessen Name vor allem mit Speyer verbunden ist.

Mit Müller-Landau, der bis zu seinem Tod Vorsitzender der Sezession war, begegnet man einem typischen Malerschicksal nach 1945, denn wie so viele Künstler jener Zeit war er um Neuorientierung bemüht, wollte (oder konnte) dabei aber seine Wurzeln nicht verleugnen. Er ließ sich von innovativen französischen Malern wie Braque oder Matisse inspirieren, aber auch von Picasso und fand dabei zu einer eigenen Handschrift in figürlichen Szenen und Stillleben. Das belegen die sensiblen Bilder der Präsentation, eine vermutlich charakteristische Auswahl seiner Ölbilder und Farbschnittmonotypien, die noch nie ausgestellt wurden, zum Teil noch impressionistisch geprägt sind, aber auch abstrakte Tendenzen aufgreifen.

Theo Siegle, mit dem wir persönlich gut bekannt waren - er wohnte mit seiner zweiten Frau Karin Bruns und deren Tochter Nane in Handschuhsheim und gehörte zum Freundeskreis von Edwin Kuntz, dem einstigen Feuilletonleiter der Rhein-Neckar-Zeitung -, schien es da leichter zu haben, denn mit seinen Bronzeköpfen, die er von berühmten oder mit ihm befreundeten Personen schuf, blieb er so etwas wie ein Klassiker. Er arbeitete Typisches heraus, legte dabei aber immer Wert auf Wiedererkennbarkeit. Sehr stolz war er auch, als er für die Stadt Heidelberg die Bürgermedaille gestalten durfte. Sie wurde 1969 gestiftet. Bis dahin hatte es nur das Ehrenbürgerrecht gegeben. Höchstens zehn lebende Personen können Träger der Auszeichnung sein. Zu Ihnen zählten unter anderem Hans-Georg Gadamer, Hilde Domin oder Berndmark Heukemes.

Die in der Ausstellung präsentierte Auswahl von Porträtplastiken erinnert an Max Slevogt, Willibald Kramm, den Philosophen Ernst Bloch, auch an Siegles Frau, die Malerin Karin Bruns. Aber es werden auch charakteristische Posen durchdekliniert wie bei der Hockenden, einer Schwimmerin oder dem liegenden Doppelakt.

Zur Heidelberger Vernissage, bei der Stefan Hohenadl die Einführungsrede hielt, waren die Familien beider Künstler angereist, und man erfuhr, dass sowohl Siegles als auch Müller-Landaus Eltern Missionare waren. Theo Siegles Sohn Peter ist übrigens heute Geschäftsführer der Pfälzer Sezession.

Info: Die Ausstellung von Rolf Müller-Landau und Theo Siegle in der Galerie Muelder-Bruns in Heidelberg, Plöck 25, läuft bis 17. November.