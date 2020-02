Von Andreas Herholz, RNZ Berlin

Berlin. Die Berlinale feiert in diesem Jahr ihr 70-jähriges Bestehen. Am heutigen Donnerstagabend wird das Festival eröffnet. Aus diesem Anlass sprachen wir mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU).

Frau Grütters, wie blicken Sie auf das Festival-Jubiläum?

Ich bin stolz darauf, dass die Berlinale unter den großen Festivals der Welt das politischste ist. Die Künstler halten die Demokratie lebendig, indem sie Stellung beziehen. Denken Sie nur an den iranischen Filmemacher Jafar Panahi, der aufgrund eines Ausreiseverbots 2011 seinen Platz in der Berlinale-Jury nicht einnehmen konnte. Drei Jahre später wurde dafür sein illegal gedrehter Film "Taxi Teheran" beim Festival gezeigt. Ein weiteres Beispiel ist das Flüchtlingsdrama "Fuocoammare", das 2016 den Goldenen Bären gewonnen hat – also auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegungen. Der Film hat uns die Situation auf Lampedusa gezeigt, wo Flüchtlinge auf einen Arzt und seinen Sohn treffen. Nach dem Film denkt man anders über die Ereignisse, die vorher für viele mehr abstrakt waren.

Welchen Stellenwert hat die Berlinale im Vergleich zu anderen großen Festivals?

Es gibt weltweit 15 A-Festivals, neben der Berlinale sind die bekanntesten Cannes und Venedig. Dort setzt man auf etablierte Namen, Exklusivität und den Glamour-Faktor. Zudem werden die Filme nur einem sehr ausgesuchten Publikum gezeigt. Die Berlinale ragt heraus, weil sie ein Publikumsfestival ist. Es werden etwa 330.000 Karten verkauft, insgesamt schauen sich fast eine halbe Million Menschen die Filme an.

Der langjährige Festivalleiter Dieter Kosslick hat sich verabschiedet. Wie groß sind seine Fußstapfen? Welche Erwartungen haben Sie an die neue Leitung?

Es sind sehr große Fußstapfen. Die Neuen können sie aber hundertprozentig ausfüllen, und sie setzen wichtige frische Akzente. Eine weitere wichtige Veränderung besteht darin, dass bei der Berlinale zum ersten Mal eine Frau als Intendantin wirkt. Das finde ich toll.

Der deutsche Film ist international nach wie vor wenig erfolgreich. Woran liegt das?

Wir müssen da selbstkritisch sein. Es ist noch nie so viel Geld für Filmförderung ausgegeben worden wie heute: 2019 waren es über 450 Millionen Euro von Bund und Ländern, davon rund 336 Millionen Euro für die Produktion und für die Entwicklung von Filmen und Serien. Dennoch gibt es zu wenige erfolgreiche deutsche Filme. Wir hatten zwar im vergangenen Jahr mehr Kinobesucher als 2018, aber der Marktanteil des deutschen Films liegt gerade einmal bei 21,5 Prozent. Das muss besser werden. Die Bundesregierung tut viel dafür. Doch das geht nur, wenn alle Beteiligten mitmachen. Die Branche vor allem muss mitziehen.

Das Festival ist mit der NS-Vergangenheit des früheren Leiters Alfred Bauer konfrontiert. Wie sollte dies aufgearbeitet werden?

Die Aufarbeitung der Nazi-Diktatur ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Der Fall Alfred Bauer zeigt: Die Filmbranche muss sich noch mehr als bisher ihrer Vergangenheit stellen. Wenn sich die neuen Erkenntnisse erhärten sollten, dann müssen wir uns von ihm distanzieren, trotz all seiner Verdienste. Zum anderen muss die Gründungsgeschichte der Berlinale neu beleuchtet werden. Dies wäre die Aufgabe der Deutschen Kinemathek und ihrer Chronisten gewesen. Sie müssen sich nun selbstkritisch fragen, warum latent vorhandenes Wissen bisher nicht sichtbar gemacht wurde. Ich begrüße es ausdrücklich, dass die Leitung der Berlinale nun das Institut für Zeitgeschichte beauftragt hat, den Fall Alfred Bauer präzise aufzuarbeiten.