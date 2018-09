Von Ingeborg Salomon

Heidelberg. Die Quilt-Kunst hat eine lange Geschichte, und wer meint, sie sei deshalb ziemlich angestaubt, irrt sich gewaltig. Das beweist die 7. Europäische Quilt-Triennale, deren wichtigste Werke jetzt in der Textilmuseum Max Berk in Ziegelhausen zu sehen sind. Erfunden wurde das Quilten in China, Kreuzritter trugen die wärmenden Stoffteile unter ihrer Rüstung und brachten sie so nach Europa. Im 14. Jahrhundert sorgte eine heftige Kältewelle in England endgültig für den Einsatz von Quilts als Kleidung, Decken und Wandteppiche. Schön anzusehen waren Quilts immer, mit ihren kleinen Quadraten und ihren oft bunten Farben. Inzwischen sind Quilts so verschieden wie die Künstlerinnen, die sie gearbeitet haben, und von den strengen geometrischen Formen ist nicht viel geblieben.

Quilts, das machte Museumskuratorin und Jurymitglied Dr. Kristine Scherer, deutlich, können durchaus eine politische Botschaft haben und ein Beitrag zu einem starken Europa sein. 161 Arbeiten wurden dieses Jahr für die Triennale eingereicht; die Jurorinnen entschieden sich für 41 Exponate aus elf Ländern und kürten drei Preisträgerinnen (siehe Kasten). So ist die Ausstellung, die ab 6. Januar 2019 auf Reisen in die Schweiz, Österreich und nach England geht, ein spannender Schnappschuss der aktuellen europäischen Quiltszene.

Hintergrund > Judith Mundwiler aus der Schweiz erhält den Doris-Winter-Gedächtnispreis in Höhe von 5000 Euro. "Netzwerk im Fluss der Zeit" heißt ihr dreiteiliger Quilt, in den sie Zeitdokumente eingearbeitet hat. > Urte Hanke aus Coswig bekommt den mit 1000 Euro dotierten Preis für Innovation für ihr Werk "Linear". Die Jury zeigte sich sehr beeindruckt vom dynamischen Format, 196 auf 177 Zentimeter. > Malou Cecille van Draanen Glismann wurde als talentierteste Nachwuchsquilterin ausgezeichnet. Die 17-Jährige erhält 1000 Euro für ihren "Albtraum", mit dem sie auf Umweltprobleme aufmerksam macht.

Dass ein Quilt längst kein Rechteck mehr sein muss, beweist eindrucksvoll die Arbeit von Margaret Ramsay. Ihr Quilt "Winde mich im Meer" sieht aus wie ein endloser Schal, ist über sechs Meter lang und 17 Zentimeter schmal. Ein Jahr lang hat die Britin - hauptsächlich auf Zugfahrten - an ihrem Werk, das durch verschiedene Blautöne besticht, genäht.

Auch eine Heidelberger Künstlerin ist mit von der Partie. Ingrid Eckert aus Wieblingen beschäftigt sich mit der Frage, welche "Aussichten" - so der Titel ihres Quilts - wir persönlich und gesellschaftspolitisch haben. Dass zarte Weiß- und Creme-Töne vorherrschen, scheint zu einigen Hoffnungen zu berechtigen. Ganz düster ist die Zukunft offenbar nicht, obwohl im unteren Teil auch Stoffe in dunklen Tönen eingearbeitet sind.

Wesentlich skeptischer ist Malou Cecille van Draanen Glismann. Die 17-Jährige macht in ihrem "Albtraum" auf die Risiken und Schattenseiten der Zivilisation aufmerksam. Sie stellt die drei größten Bauwerke unserem Lebensraum, besiedelt von zwei winzig kleinen Menschen entgegen. Über die Umweltbedingungen informieren aktuelle Zeitungsschlagzeilen über das Klima. Da sich nur wenige junge Quilterinnen am Wettbewerb beteiligt haben, zeigte sich die Jury sehr beeindruckt, auch von dem aparten Design und der exzellenten Technik der Hamburgerin, die die verwendeten Stoffe auch selbst gefärbt hat.

"Jeder Mensch braucht sein Geheimnis" fordert Regina Birk in ihrer ungewöhnlichen Arbeit. Vier Charaktere aus Stoff geben unterschiedlich viel von sich preis, demonstriert an ihren Jacken, deren Reißverschlüsse verschieden weit geöffnet - oder völlig geschlossen - sind. Eine sehr originelle Idee, das Thema Internet und gläserner Bürger in Szene zu setzen. Kein bisschen verstaubt, diese Quilts, höchst aktuell und unbedingt eine Betrachtung wert.

Info: Zu sehen ist die 7. Europäische Quilt-Triennale bis 6. Januar 2019 in der Textilsammlung Max Berk, Brahmsstr. 8, mittwochs, samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr.