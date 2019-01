Das Deutsch-Amerikanische Institut in Heidelberg. Foto: Reinhard Lask

Von Matthias Roth

Heidelberg. Was pianistische Poesie ist, darüber kann man trefflich streiten. Die Eröffnung der 31. Klavierwoche im Heidelberger Deutsch-Amerikanischen Institut regte erneut dazu an. Ist es das öde Gedudel von Alexander Siloti, der die Frechheit besaß, den Namen Bach über sein seichtes "Prelude in b minor" zu setzen (mit Material des Bach-Preludiums e-Moll aus dem Wohltemperierten Klavier, Band I) und es "Arrangement" zu nennen? Sicher nicht. Rachmaninows drittklassiger Cousin ist eine wahrlich schlechte Adresse für ernsthafte Musiker.

Oder waren es die Zugaben (Debussys "Clair de lune" und Schumanns "Träumerei"), mit denen der junge koreanisch-amerikanische Pianist Hans H. Suh die Kitschgrenze munter überschritt und die den pianistischen Einfallsreichtum dieses in den USA und nun in Hannover ausgebildeten Musikers kaum unterstrichen? Der End-Zwanziger, der fast ein Vierteljahrhundert Klavier spielt, verließ sich leider auf das niedrigst mögliche Niveau eines Musikers: Das der "schönen Melodie", die ohne Licht und Schatten, ohne Farbe zelebriert wird. Mit seriöser Pianistik hatte das wenig zu tun und zeigte, dass da einer Poesie von Kitsch nicht unterscheiden kann.

Der kürzlich mit dem Internationalen Deutschen Pianistenpreis Gekrönte, der derzeit seine Studien bei Prof. Olivier Gardon abschließt, zeigte sich in Beethovens "Bagatellen" op. 126 auch eher als wuchtiger Tastenvirtuose, der furiose Kraft und zarte Intimität leider nur dynamisch abzustufen weiß. Chopins "Polonaise-Fantasie" wurde zwar agogisch fein ausgearbeitet, ließ aber klangliche Nuancen sehr vermissen. Schumanns "Arabesque" beschränkte sich schließlich auf die Parameter Tempo und Dynamik, ohne Feinfühligkeit ins Spiel zu bringen: Der Grotrian-Steinweg-Flügel des DAI reagiert sonst jedenfalls klangschöner und differenzierter.

Mussorgskys "Bilder einer Ausstellung" schienen dem Künstler am ehesten zu liegen. Hier gewann er persönliches Profil und zeigte auch subtilere Möglichkeiten des Anschlags. Die schwatzenden Marktfrauen von Limoges oder die jüdischen Kaufleute charakterisierte Hans H. Suh treffend. Das Küken-Ballett gelang ihm leichtfingrig, Baba Jagas Hütte und das Große Tor von Kiew ließen dämonische Klangräume aufleuchten. Hier zeigte sich der Pianist als Musiker mit starken Gefühlsregungen. Aber mit der lyrischen Seite des Klavierspiels ist er nur recht oberflächlich befreundet, das zeigte sich bei den "Promenaden"-Passagen, die unterschiedlichste Emotionen spiegeln können, hier aber nur als Transportmittel zwischen den Musikstücken begriffen wurden.

Hans H. Suhs Darbietungen zeigten deutlichen Nachholbedarf in der Breite der pianistischen Ausdrucksmittel. Aber auch der Konzertreihe selbst, von DAI und Jahrhundertwende-Gesellschaft Heidelberg veranstaltet, könnte eine Horizonterweiterung nicht schaden: Ein solches Kaffeefahrten-Hitprogramm scheint als Eröffnungskonzert für ein ambitioniertes Klavierfestival jedenfalls mehr als peinlich.