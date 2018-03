Von Rainer Köhl

Heidelberg. Es war ein absolut hochkarätiges Konzert, ja, eine seltene Sternstunde, womit die 30. Heidelberger Klavierwoche zu Ende ging, Yeo Kyung Lee bestritt auf Einladung des DAI das Finale. Die koreanische Pianistin, die in Hannover studiert, beglückte mit einem Spiel, das jenem von großen Stars nicht nachsteht. Hohe Meisterschaft, erlesene Klangkultur, tiefe geistige Durchdringung der Werke in Perfektion ließ klar werden, dass hier eine Große der Tastenkunst zu Gast war.

Mit tief reflektiertem Bachspiel, Präludium und Fuge B-Dur, begann sie, brachte große Poesie in ihre leuchtenden Klänge. Dass Beethoven an der Schwelle zur Romantik stand, machte Yeo Kyung Lee klar in dem poetischen Gehalt ihrer Deutung der "Waldstein"-Sonate.

Große Energien entwickelte die Pianistin aus den tremolierenden Akkorden, dabei immer erlesen klingend. Himmlische, tief empfundene Gesänge brachte sie in die Lyrik, dabei war jede Phrase von großem Ausdruck erfasst. Ein Anschlag vom Feinsten ermöglichte ihr Abstufungen, wie man sie in solcher Delikatesse an diesem Flügel kaum gehört hat.

Traumhaft war ihr Skrjabin-Spiel, die Arabesken und fein gesprenkelten Töne, die sie in der 2. Sonate wie einen Sternenhimmel leuchten ließ. Tiefe Beseeltheit und kraftvolle Verdichtungen brach-te Yeo Kyung Lee zu stimmiger Einheit, die rasenden Verläufe des Finalsatzes wunderbar zu Klang bringend.

Ein Chopin-Spiel in Vollendung genoss man mit der Barcarolle op.60 und einen packenden Rachmaninow erlebte man in dessen 2. Sonate. Leidenschaftlich musizierte die Musikerin den Kopfsatz, und Magie brachte sie damit hinein, dass sie ihre Hände in schönster Unabhängigkeit voneinander die Lyrik entfalten ließ. Gewaltig aufgeschäumte Eruptionen, klangsatte Brillanz entwickelte Yeo Kyung Lee im Finale.

Für den großen Beifall bedankte sie sich mit einer klangerlesenen Debussy-Zugabe: "Les collines d’Anacapri".