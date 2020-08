Von Welf Grombacher

Dem Wein war Hegel nicht abgeneigt. Ob Medoc, Erlauer Stierblut oder Pontak: Gern "schlotzte" der gebürtige Schwabe gutgelaunt ein gediegenes "Viertele". Schon zu Studentenzeiten soll ein Stubengenosse ihm zugerufen haben: "Oh Hegel, Du saufscht Dir g’wiss noch Dein ganz bissle Verstand vollends ab!"

Während die einen Hegels Liebe zum Wein als Beleg dafür sehen, dass "man denkt, was man trinkt", erkennen andere darin die Ursache für seinen "völlig verquasten Philosophensprech". So auf jeden Fall formuliert es mit einem Augenzwinkern sein Biograf Sebastian Ostrisch: "Wer zum ersten Mal einen Blick in die Phänomenologie wirft, kann tatsächlich den Eindruck bekommen, dass Hegel sein Werk betrunken geschrieben hat. Schier endlose Satzkaskaden, verschachtelte Nebensätze und zuhauf Pronomen, von denen unklar bleibt, wofür sie eigentlich Platzhalter sind. Auch inhaltlich überschlagen sich die Gedanken, wie man es von den Assoziationen und Gefühlen Betrunkener kennt."

Regelrecht in einen Rausch hineinphilosophiert habe sich der am 27. August 1770, also heute vor 250 Jahren, in Stuttgart geborene Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Was auf den ersten Blick irritiert, ging der Mann doch als Vernunftsphilosoph und Vollender einer wissenschaftlichen Philosophie in die Weltgeschichte ein. Der letzte Denker, der mutig aufs Ganze gehen und ein komplettes System der Philosophie schaffen wollte von geradezu enzyklopädischem Ausmaß. Was ihm nicht nur Freunde machte. Der Dichter Heinrich Heine etwa spottete über ihn und legte Hegel auf dem Sterbebett die Worte in den Mund: "Nur einer hat mich verstanden – und der hat mich auch nicht verstanden." Und der Philosoph Arthur Schopenhauer lästerte gar, Hegel sei "ein platter, geistloser, ekelhaft-widerlicher, unwissender Scharlatan, der mit beispielloser Frechheit Aberwitz und Unsinn zusammenschmierte."

Schon sein ehemaliger Freund Friedrich Wilhelm Schelling, der mit Friedrich Hölderlin zusammen Hegels Stube auf dem Tübinger Stift teilte, habe einmal eingewendet, dass in der Welt mehr sei als lediglich die bloße Vernunft: "Hegel philosophiere mit Begriffen über Begriffe und damit über die Wirklichkeit nur insofern, als sie sich von diesen Begriffen einfangen lässt", schreibt Ostritsch.

Bevor Hegel 1818 als Professor in Berlin den Gipfel der Philosophie erkletterte, musste er so manchen Umweg gehen. Als Privatdozent und außerordentlicher Professor in Jena hatte er mit seiner Haushälterin ein uneheliches Kind, das er "wie verbotene Ware" in die Gesellschaft einschmuggelte. Während Napoleon vor den Toren stand, stellte er 1806 unter Kanonendonner seine "Phänomenologie des Geistes" fertig und rettete sie vor plündernden Franzosen.

In Bamberg versuchte er sich als Zeitungsredakteur und trank sich das rückständige Bayern mit dem guten Bamberger Bier schön. Und noch in Nürnberg als Rektor am Gymnasium musste er sich von Freunden Geld pumpen, um über die Runden zu kommen. Erst die Hochzeit mit der 21-jährigen Senatorentochter Marie von Tucher 1811 sanierte Hegel.

Die drei Bände seiner "Wissenschaft der Logik" (1812-1816) nannte er selbst eine "Arbeit des abstrusesten Inhalts". Sehr abstrakt versucht er darin eine Einheit von Denken und Sein zu entwerfen. Auf Spinoza und Kant aufbauend, entwirft Hegel sein eigenes System, wird zum Vollender des deutschen Idealismus. Es folgen seine "Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaft im Grundrisse" (1817), "Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und Staatswissenschaft im Grundrisse" (1820) sowie posthum seine "Ästhetik" (1835-1838) und seine "Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie" (1833-1836), die darum so gut lesbar sind, weil Studenten Hegels sie später aus ihren Mitschriften zusammenstellten.

"Beim Vortragen ist er nicht als hervorragender Redner in Erscheinung getreten", steht schon in seinem Tübinger Abschlusszeugnis, weswegen erbauliche Predigten von der Kanzel, wie von den Eltern ursprünglich für den Sohnemann vorgesehen, nichts für ihn sind. Freunde nennen ihn seiner Behäbigkeit wegen nur den "Alten" oder "den alten Mann".

Als Professor in Heidelberg, wo er von 1816 bis 1818 lehrt, spricht er mitunter gerade mal vor vier Zuhörern. "Der Zauber von Hegels Persönlichkeit lag in der Tiefe seines Geistes und nicht in der Oberfläche seines Auftretens", schreibt Ostritsch. Damals wohnte er in der Plöck, wo heute eine Gedenktafel am unansehnlichen Theater-Parkhaus an ihn erinnert. Von hier aus zog er weiter an die Spree.

Bei der Antrittsvorlesung in Berlin, wo er es immerhin bis zum Rektor der Universität bringen wird, stottert und räuspert er sich, wenn er sich nicht gerade eine Prise Schnupftabak gönnt. Hegel entwirft in seinen Schriften ein Reich des Gedankens, das in seiner Ausbreitung durch nichts aufzuhalten ist. Wer wissen will, muss den Irrtum wagen. Das ist sein Motto. Versöhnt doch das Spekulative die Gegensätze der Dialektik, während der Verstand die Begriffe und Gedanken in Einzelteile auflöst. Mit seinem Denken schuf er die Voraussetzungen für die Politische Ökonomie Karl Marx’.

Als Hegel 1831 in Berlin starb, nicht an der Cholera, wie lange geglaubt, sondern an einem Magenleiden, wurde er in der Trauerrede schon mit dem Messias verglichen. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof fand er seine letzte Ruhestätte zwischen den Philosophen Johann Gottlieb Fichte und Karl Wilhelm Ferdinand Solger.

