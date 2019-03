Von Matthias Roth

Heidelberg. Am Tag vor der diesjährigen Eröffnung des Heidelberger Frühling gingen allein in Deutschland schätzungsweise 300.000 Schülerinnen und Schüler auf die Straße, um gegen die aktuelle Klimapolitik zu demonstrieren: Das könnte man auch als eine Antwort auf die Frage deuten, die der "Frühling" in diesem Jahr zum Motto gewählt hat: "Wie wollen wir leben?" Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen in der ganzen Welt sagen: Nicht so wie bisher und setzen da obendrauf die Frage: Wie wollen wir überleben? Festival-Intendant Thorsten Schmidt bekundete denn auch in seiner Begrüßung offene Sympathie mit der 16-jährigen Greta Thunberg und der von ihr initiierten "Friday for Future"-Bewegung. Endlich!, möchte man ausrufen, endlich engagiert sich die Jugend politisch und hält den Erwachsenen, die ihre Zukunft verspielen, den Spiegel vor.

Was hat das nun mit er Musik zu tun, die in Heidelberg die nächsten vier Wochen im Zentrum des kulturellen Lebens steht? Nichts, und doch: alles. Denn ein hoch spezialisiertes System wie ein Orchester kann nicht funktionieren, wenn die Basis nicht stimmt, wenn Städte überflutet werden und ganze Regionen austrocknen, wenn Menschen nicht versorgt werden können, weil das Klima verrücktspielt oder die Weltmeere im Plastikmüll ersticken. Kultur, "Hochkultur" zumal, geht nur, wenn das Leben funktioniert.

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter David Zinman hat das Anliegen dieses Festivals, mehr zu bieten als nur gute Unterhaltung durch Töne, offenbar sofort verstanden: Als Zugabe zum Eröffnungskonzert spielte man Ludwig van Beethovens Ouvertüre zu "Die Geschöpfe des Prometheus" - Prometheus, der den Menschen das Feuer brachte. Das war kein Zufall. Der Zyklus zur Aufklärung, den der "Frühling" die letzten beiden Jahre schon thematisierte, hat damit seinen eigentlichen Zielpunkt erreicht: Die Weitergabe der Fackel, von der Gustav Mahler bekanntlich sagte, sie sei im Gegensatz zur Anbetung der Asche die eigentliche Aufgabe kultureller Tradition.

Es komme nun darauf an, so Thorsten Schmidt, "im Hier und Jetzt Antworten zu finden, wenn wir das Feld nicht jenen überlassen wollen, die nach dem Motto handeln: der Stärkere gewinnt." Und Greta meinte kürzlich: "Wir brauchen keine Hoffnung, sondern Menschen, die handeln. Dann kommt die Hoffnung von ganz allein." Der Heidelberger Frühling handelt in diesem Sinn und überreicht den Musikern in diesem Jahr keine Blumensträuße, sondern nur eine Rose mit einem symbolischen Armband und der Spende für die Organisation "4Ocean", die Plastikmüll aus den Weltmeeren fischt.

Der 1936 in New York geborene und in Ohio und Minnesota ausgebildete Dirigent David Zinman ist eine Ausnahmeerscheinung im Musik-Business. Er hat den Mut und den Background, Ungewöhn-liches zu wagen, und geht dabei nicht selten Risiken ein. So ließ er bei seiner Beethoven-Gesamteinspielung mit dem Tonhalle-Orchester Zürich die Holzbläser Verzierungen in barocker Manier improvisieren - die Fachwelt war empört! Dabei hält er sich sonst streng an die Partitur, strenger vielleicht als einige Kollegen, und dirigiert auch, das konnte man jetzt in Heidelberg beobachten, mit äußerst präzisen Vorgaben. Sein spitzes Stöckchen fungiert dabei nicht selten als eine Nadel, die zur rechten Zeit in empfindliche Teile des Orchesters sticht.

Strawinskys "Concerto in D" für Streicher, geschrieben für Paul Sacher und das Basler Kammerorchester, war in seiner diffizilen Rhythmik zu Beginn noch nicht ganz auf der Höhe der folgenden Musikbeiträge dieses Abends. Zu viel ging da noch nicht mit jener Perfektion zusammen, die später Maßstab war. Aber sehr bemerkenswert waren hier bereits die Streichersolisten des Orchesters, vor allem Bratsche und Cello.

Zusammen mit dem Solisten Maximilian Hornung änderte sich das. Der Anfang-Dreißiger erzwang sofort stärkere Konzentration von allen Beteiligten, denn die Interaktion zwischen Solist und Orchester ist ein wesentliches Merkmal von Robert Schumanns Cellokonzert: Wenn man dem Tagebuch des Komponisten trauen darf, dann entstand das Werk innerhalb von 14 Tagen - geradezu rauschhaft wurde es nun hier auch interpretiert. Ohne Pausen fließen die drei Sätze ineinander, wobei alle Musiker ständig aufeinander reagieren müssen.

Hornung formte seine ersten Themen mit starkem Legato und nicht minder bewegtem Vibrato. Sein Ausdruck war eher lyrisch als expressiv. Das veränderte sich aber im Laufe des Stücks, das 25 Minuten lang quasi keine wirklichen Ruhepunkte zulässt. Hornungs Celloton, verstärkt durch eine Klangkiste, auf der der Solist sitzt (wenn uns nicht alles täuscht, ist diese Vorrichtung eine Erfindung des vor ziemlich genau sechs Jahren verstorbenen Heidelberger Cellisten Reimund Korupp gewesen), wurde im Laufe der Aufführung differenzierter, "sprechender", auch zerrissener. Die überreichen Gefühle, die sich hier äußern, sind schwer zu definieren, aber eines sind sie ganz bestimmt nicht: selig jubelnder Gesang. Der enge Kontakt zwischen den Musikern der Kammerphilharmonie und dem Solisten, präzise geleitet von David Zinman, machte dieses Werk zu einem Moment des unablässigen Aufgewühltseins, des Außersichseins, im Grunde der dauernden Grenzüberschreitung. Dabei zeigte Maximilian Hornung nicht nur seine enorme Ausdruckspalette, sondern auch seine fulminante saubere Technik sowie lupenreine Intonation bei häufig vorkommenden großen Sprüngen. Ein umjubelter Solist, der sich mit Bachs Bourrée aus der C-Dur-Solosuite bedankte und dabei im Moll-Teil den ganzen Saal zur Stille zwang: kein Knistern, Rascheln, Hüsteln mehr. Ein charismatischer Musiker!

Haydns Sinfonie Nr. 90 beschloss dieses Konzert: Ein witziges, kluges, raffiniertes Werk, das Zinman und die Bremer mit faszinierender Nonchalance, Leichtigkeit und klanglicher Subtilität wiedergaben. Besagte Zugabe schließlich folgte als deutlicher Fingerzeig: Tragt das Feuer weiter! Der "Frühling" bietet dazu vielfache Gelegenheit.