Von Daniel Schottmüller

Heidelberg. Diese Nähe kann ganz schön herausfordernd sein: kein Bühnengraben, keine Lichteffekte, kein Vorhang, keine Pausen. In der Heidelberger Stadtbücherei sind Schauspieler und Publikum nur durch eine Tischkante und einen Buchrücken voneinander getrennt. Die an diesem Donnerstag zum 125. Mal stattfindende Lesezeit ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Begegnung auf Augenhöhe.

Spannung verspricht die monatliche Gemeinschaftsproduktion von Stadtbücherei und Theater aber nicht nur für den Vorleser und seine Zuhörer. Auch das Organisationsteam um Beate Frauenschuh und Jürgen Popig muss sich Herausforderungen stellen: Sie sind dafür verantwortlich, dass neben spannendem Lesestoff ein Ensemblemitglied des Heidelberger Theaters bereitsteht, das genau diesen Text möglichst gut rüberbringt. Und selbst während der 30- bis 60-minütigen Lesungen, können sich die Mitarbeiter der Bücherei nicht zurücklehnen.

Im Zweifel gilt es einzuschreiten, wenn die Stimme des Schauspielers im allgemeinen Trubel unterzugehen droht. "Es kann schon mal vorkommen, dass man Eltern bitten muss, sich um ihr schreiendes Baby zu kümmern", sagt Beate Frauenschuh. Dass die Leiterin der Abteilung Kultur dabei schmunzeln kann, zeigt aber, dass die Livesituation auch den Reiz der Lesezeit ausmacht. Frauenschuh vergleicht das mit einer Buchmesse: "Vielleicht stöbert man gerade, hält dann aber inne, stellt sich ein paar Minuten dazu und lauscht dem Vorleser."

Neben diesen Spontanzuhörern gibt es aber auch ein Stammpublikum, das gerne die komplette Lesung auf den vorbereiteten Stühlen sitzend verfolgt. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, sich von echten Profis kostenlos unterhalten und anrühren zu lassen? "Viele Gäste freuen sich auch, danach mit unseren Schauspielern in Kontakt zu kommen und sich auszutauschen", erzählt Jürgen Popig. 30 bis 40 Menschen seien in Nicht-Corona-Zeiten immer vor Ort gewesen, schätzt der Leitende Schauspieldramaturg des Theaters. "Ich erinnere mich aber auch an Weihnachtsspecials mit an die 150 Zuhörern."

Jürgen Popig, Esra Schreier und Beate Frauenschuh. Foto: Peter Dorn

Überhaupt, kurz vor der Jubiläumsausgabe kommen bei den Organisatoren die Erinnerungen hoch. Beate Frauenschuh blickt besonders gerne auf die etwas selteneren Doppellesungen zurück, bei denen sich zwei Ensemblemitglieder oder ein Schauspieler und ein Autor das Lesepult geteilt haben.

Seit zehn Jahren bereitet das Team das literarische Nachmittagsformat vor - "und es ist kein Ende in Sicht", wie Frauenschuh fröhlich verkündet. Die Veranstaltung gebe es sogar schon drei Jahre länger. Bereits damals war die Idee, ein ergänzendes Angebot zu schaffen, das Fans des Theaters und der Bücherei anspricht. "Anfangs haben die Schauspieler noch aus ihren Lieblingsbüchern vorgelesen", berichtet Beate Frauenschuh. Heute geben sich Bibliothekarin und Dramaturg Mühe, ein Programm entlang der thematischen Linie der Spielzeit zusammenzustellen.

Zudem greife man aktuelle Ereignissen oder die Länderschwerpunkte des Heidelberger Stückemarkts und der Frankfurter Buchmesse auf. Jetzt, da aufgrund der Pandemie nicht nur Theater und Stadtbücherei geschlossen sind, fällt es schwerer, eine Auswahl zu treffen. Wichtig war den Veranstaltern aber, dass die Lesezeit nicht dem Virus zum Opfer fällt.

Nach dem Motto "wenn das Publikum nicht zur Lesezeit kommen kann, kommt die Lesezeit eben zum Publikum" sind deshalb vier technische Mitarbeiter damit beschäftigt, die Veranstaltung in Form von Online-Videos fortzuführen. Das Schöne daran: Die Zahl der Zuschauer hat sich im Netz sogar vervielfacht. Trotzdem ist es Johanna Tydecks wichtig, dass die Video-Lesungen nur 24 Stunden lang verfügbar sind. Die Pressereferentin des Theaters erklärt: "Natürlich ist uns klar, dass nicht alle Zuschauer auf die Sekunde genau gleichzeitig einschalten, aber die Lesezeit soll ein Gemeinschaftserlebnis bleiben."

Das wünschen sich die Beteiligten auch für den Donnerstag. Ab 16.30 Uhr ist Esra Schreiers Lesung von Wolfgang Borcherts "Schyschiphusch oder der Kellner meines Onkels" auf den Websites von Theater und Bücherei abrufbar. Die junge Schauspielerin zeigt sich dankbar, die Jubiläumsausgabe mitgestalten zu dürfen. Nicht nur, weil sie über die Kurzgeschichte eine neue, heitere Seite Borcherts kennenlernen konnte: "Es war toll, überhaupt wieder auftreten zu können", betont sie. In Zukunft würde sich Esra Schreier aber wünschen, nicht vor einem Apparat zu lesen, sondern ihrem Publikum in der Bibliothek Auge in Auge gegenüber zu sitzen. Nicht nur für sie ist das eine schöne Herausforderung.

Info: Die 125. Lesezeit ab Donnerstag, 16.30 Uhr, 24 Stunden auf den Websites von Theater und Stadtbücherei