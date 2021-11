Die beiden Brücken in der Stadt Wiesbaden am Rhein gehörten zur Autobahn 66. Jahrelang waren Autos und Lastwagen darüber gefahren. Im Juni fielen dann aber plötzlich Betonteile der Brücke herunter. Da wurde sie gesperrt und schließlich am Wochenende gesprengt.

Nun soll eine neue Brücke an der Stelle gebaut werden. Zuerst müssen aber alle Trümmer beseitigt werden. Kettenbagger und Radlager rückten nach der Sprengung an. Mit riesigen Hammern wurden die Betonteile zerkleinert, damit sie weggefahren werden können.