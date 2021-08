"Das tut weh", sagte der Augsburger Torwart Rafal Gikiewicz nach dem Spiel am Samstag. Für seine Mannschaft läuft es in der Bundesliga bislang insgesamt noch nicht so gut. Augsburg steht in der Tabelle auf dem vorletzten Platz. Allerdings hat die Bundesliga ja auch erst vor Kurzem begonnen. Es kommen also noch viele Spiele.