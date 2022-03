Am Sonntagabend war es wieder so weit. Die Preise wurden in der Stadt Los Angeles in den Vereinigten Staaten von Amerika verliehen. Auch zwei Deutsche bekamen sie: Hans Zimmer und Gerd Nefzer. Es ist für beide schon das zweite Mal, dass sie einen Oscar gewinnen.

Beide haben bei dem Film "Dune" mitgearbeitet. Hans Zimmer hat dafür die Musik komponiert. Gerd Nefzer ist Experte für Filmeffekte. Er und sein Team wurden in der Kategorie visuelle Effekte ausgezeichnet. Sie waren bei der feierlichen Verleihung dabei.

Hans Zimmer konnte nicht dabei sein. Er ist gerade auf Konzerttour in Europa und erfuhr mitten in der Nacht von seinem Preis. Er feierte also nicht im schicken Anzug, sondern im Bademantel.