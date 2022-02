Meistens sieht man den Blitz nur für einen kurzen Augenblick. Dann ist er schon wieder verschwunden. Selten hält sich ein Blitz auch mal länger am Himmel. Im Land Uruguay in Südamerika hatte es aber etwas Besonderes gegeben: Da war ein Blitz für etwa 17 Sekunden zu sehen. So etwas hat man noch nie vorher gemessen!