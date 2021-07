Mit dem Kanu-Sport hat die 29-Jährige schon als Kind angefangen. Als Jugendliche startete sie dann richtig durch. "Durch meine Familie bin ich zu dem Sport gekommen, mein Vater hat mich jahrelang trainiert", erzählt sie. Ihre Familie durfte wegen Corona nicht mit ins Land Japan reisen. Dabei hätte Ricarda Funk sie bei den Wettkämpfen im Wildwasser-Kanal gerne dabei gehabt. So gerne, dass sie sie am liebsten einfach in den Koffer gepackt hätte, erzählte die Sportlerin nach dem Sieg.