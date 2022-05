Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland will das Angebot annehmen. Das kam gerade bei einer Umfrage heraus. Unter ihnen waren auch viele Leute, die bisher noch kein Ticket-Abo für Busse und Bahnen haben. Vor allem junge Erwachsene haben Lust auf das 9-Euro-Ticket.

Mit dem günstigen Ticket kann man nicht nur in der Stadt herumfahren, sondern auch in Regionalzügen. Etwa die Hälfte der befragten Menschen wollen damit vor allem Ausflüge unternehmen. Die Bahnbetreiber stellen sich deswegen darauf ein, dass es in den Zügen im Sommer voll werden könnte.