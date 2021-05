Ratzfatz und das Gras ist abgemäht. Nun liegt es in langen schmalen Reihen auf der Wiese und trocknet noch ein wenig in der Sonne. Auf die richtige Zeit zum Mähen mussten die Bauern im Allgäu in den bayerischen Bergen allerdings diesmal länger als sonst warten. Denn dafür brauchen sie schönes Wetter.