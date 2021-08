Lange galt die Regel: Jede Mannschaft darf dreimal pro Spiel wechseln. Doch in Corona-Zeiten gab es eine Änderung. Nun durften die Trainer fünfmal pro Spiel auswechseln. Damit sollten die Spieler in der anstrengenden Zeit mit vielen Spielen geschont werden.

In einem Spiel am Sonntag sorgten die Wechsel-Regeln nun für Verwirrung. Der Trainer des VfL Wolfsburg tauschte im DFB-Pokal in der Verlängerung einen sechsten Spieler aus. Bei der Europameisterschaft war das zuletzt erlaubt, im DfB-Pokal aber nicht.

Am Ende gewann der VfL Wolfsburg das Spiel mit 3:1. Doch bei einem Protest der Gegner könnte das Spiel noch als Niederlage gewertet werden. Dann wären die Wolfsburger in dem Turnier ausgeschieden.