Es kommt aber aus dem Griechischen und hieß in der Antike etwa Fremder oder Nicht-Grieche. Damit bezeichneten die Griechen damals die, die nicht aus ihrem Land kamen.

Dabei hatte das Wort auch schon einen miesen Klang: Sie fanden, die Fremden waren ungebildet und unkultiviert, also ohne Manieren. Das kommt auch daher, dass sie die Sprache der anderen nicht verstanden. Nach Auffassung der Griechen brabbelten oder stammelten sie. Auch daher kommt das Wort Barbar.

Das Wort taucht nun aber auch im Zusammenhang mit einem Schatz auf. Vermutlich stammt dieser Barbarenschatz aus der römischen Zeit, als verschiedene Volksstämme in Europa unterwegs waren. Die wertvollen Funde werden in einigen Monaten in der Stadt Trier im Bundesland Rheinland-Pfalz gezeigt.