Bisher wird Kautschuk meist aus Kautschuk-Bäumen in den Tropen gewonnen. Forschende der Universität Münster beschäftigen sich schon seit Jahren damit, ihn aus Löwenzahn zu gewinnen. Dazu werden die Pflanzen so gezüchtet, dass sie mehr Kautschuk enthalten. Die ersten Fahrradreifen daraus gibt es schon. Eine Forscherin sagte über diesen Erfolg: Den ersten Reifen in der Hand zu halten, sei ein Gänsehautmoment gewesen.

Für ihre Arbeit wurden die Forschenden für einen wichtigen Wissenschaftspreis nominiert, den Deutschen Zukunftspreis.