Reporter und Reporterinnen bei der Deutschen Welle machen ein Programm in vielen verschiedenen Sprachen. Foto: Marius Becker/dpa

Dahinter steckt diese Idee: Überall auf der Welt sollen sich Menschen frei und unabhängig informieren können. Hunderte Millionen Menschen nutzen dieses Angebot auch.

Die hören oder sehen dann Beiträge über Themen, die zum Beispiel mit Menschenrechten und den Olympischen Spielen zu tun haben. Oder sie erfahren, was Billie Eilish zum Vorbild macht und warum es zwischen der Ukraine und Russland Stress gibt.

In Russland hat die Regierung jetzt aber die Deutsche Welle verboten. Der Grund ist Ärger über eine Entscheidung in Deutschland. Die hat allerdings nichts mit der Deutschen Welle selbst zu tun. Der Sender will sich deshalb gegen das Verbot wehren.