Doch nicht jede Gruppe landet als Partei auf dem Stimmzettel, auch wenn sie gerne möchte. Entschieden wird das bis Freitag vom Bundeswahlausschuss. Bei bekannten Parteien wie der CDU und den Grünen ist die Sache klar: Sie dürfen wieder antreten.

Bei sehr kleinen oder neuen Gruppen aber prüfen die Menschen im Ausschuss, ob die Parteien bestimmte Bedingungen erfüllen. So müssen sie zum Beispiel vorab genug Unterschriften von Bürgern und Bürgerinnen sammeln, um mitmachen zu können. Der Ausschuss muss auch bewerten, ob eine Gruppe ihre Arbeit als Partei ernst genug nimmt. So steht es in einem Gesetz, auf das sich die Fachleute bei ihrer Prüfung stützen, dem Parteiengesetz.