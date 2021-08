Mit dem Hagelflieger will man verhindern, dass sich Hagel in Gewitterwolken bildet. Foto: Marijan Murat/dpa

Eine Idee ist es, Gewitterwolken sozusagen zu impfen. Das geht so: Ein Pilot fliegt mit einem speziellen Flugzeug in eine Gewitterwolke hinein. Das ist ein sogenannter Hagelflieger. Der verbrennt in der Wolke chemische Stoffe miteinander. Das soll dazu führen, dass der Niederschlag nicht als Hagel, sondern in Form von Regen auf die Erde fällt.

Diese Technik wird schon lange genutzt. Doch ob sie so richtig gut und zuverlässig funktioniert, ist bis heute nicht geklärt. Denn das Zusammenspiel der Kräfte hoch oben in den Wolken ist sehr kompliziert. Außerdem lässt sich schwer vorhersehen, in welchen Wolken sich gefährliche Hagelkörner bilden könnten.