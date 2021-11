Besonders gut beobachten kann man das beim Perito-Moreno-Gletscher. Dieser liegt im Land Argentinien in Südamerika. Gletscher in den Bergen liegen normalerweise sehr weit oben. Deswegen sind sie schwer erreichbar. Das ist dort in Argentinien anders. Dort kommen die Gletscher fast bis runter in die Ebene.

Der Perito-Moreno-Gletscher liegt an einem großen See. Viele Male am Tag brechen große Eisblöcke von der Vorderseite des Gletschers ab und stürzen ins Wasser. Dann klatscht und spritzt es! Dieses Schauspiel schauen sich Besucherinnen und Besucher gerne an. Sie steigen auf eine Aussichtsplattform in der Nähe oder sie kommen mit Schiffen nah an den Gletscher ran.