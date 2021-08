Vielleicht hast du im Zusammenhang mit der Klimakrise schon von Permafrost gehört. Durch die Erderwärmung taut der eigentlich dauerhaft gefrorene Boden auf. Menschen, die in diesen Gebieten leben, spüren das deutlich. In einigen Regionen Russlands entstehen zum Beispiel riesige Löcher in den Straßen und Gebäude drohen einzustürzen. Besonders die russische Stadt Norilsk ist davon betroffen. Dort wird der Boden an manchen Stellen sogar schon künstlich gekühlt.

Auch weltweit ist der tauende Permafrost ein großes Problem. Forscherinnen und Forscher sorgen sich, dass durch das Tauen große Mengen Treibhausgase freigesetzt werden. Das sind Gase, die noch weiter zur Erwärmung der Erde beitragen. Sie sind im Permafrost gespeichert.