Tatsächlich landete am Dienstag solcher Saharastaub in Bayern, im Süden von Deutschland. Er war gut zu erkennen. Denn der Staub ist rötlich-braun. So sah dann auch der Himmel aus: rötlich-braun statt blau oder grau wie sonst. Das passiert zwar eher selten, aber wenn dann vor allem im Frühling und Sommer.

