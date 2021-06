Er beginnt hinter dem Kopf und arbeitet sich dann an Rücken und Bauch entlang. Mit dem Scher-Apparat schneidet Michael Hümmer den Schafen die Wolle ab. Das ist ziemlich anstrengend. Auch Michael Hümmers Vater Jürgen ist Schafscherer. Er erklärt: "So ein Schaf hält ja meist nicht brav still." Man muss es also während der Schur sehr gut festhalten, auch, damit es sich nicht verletzt. Ganze vier Kilogramm Wolle verliert ein Schaf bei der Schur etwa.