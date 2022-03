Am Dienstag qualifizierten sich Portugal mit Cristiano Ronaldo und Polen mit Robert Lewandowski für die WM im Land Katar. Zlatan Ibrahimovic und seine Mitspieler aus Schweden schafften es hingegen nicht ins Turnier. Sie müssen zu Hause bleiben, genauso wie die Mannschaft aus Italien.

Am Freitag wird in Katar ausgelost, welche Länder bei der WM in den Gruppen gegeneinander spielen. Bundestrainer Hansi Flick fliegt dazu entspannt in die Hauptstadt Doha. "Wir müssen da einfach sitzen, zuschauen und danach unsere Meinung zur Gruppe abgeben", sagte Hansi Flick. "Und wir gucken, was wir zugelost bekommen und werden uns auf die Aufgabe, die wir bekommen, top vorbereiten."

WM in Katar