Deutschland ist sicher bei der WM in Katar dabei. Foto: Federico Gambarini/dpa

Mit diesem Sieg hat die Mannschaft einen Platz bei der WM sicher. Das Turnier wird nächstes Jahr in dem kleinen Land Katar im Nahen Osten ausgetragen. Weil es dort im Sommer so heiß ist, wurden die Spiele in den November und Dezember verlegt.

Bei den letzten großen Turnieren hatte die deutsche Mannschaft nicht so gut abgeschnitten. Nächstes Jahr wollen die deutschen Fußballer aber auch gegen die stärksten Mannschaften wieder mithalten.

"Wenn man für Deutschland spielt, ist das Ziel immer, Titel zu gewinnen", sagte der deutsche Spieler Kai Havertz. Er hatte am Montag das erste Tor für Deutschland erzielt. Danach schoss Timo Werner zwei Tore. Einmal traf Jamal Musiala.