Große wilde Tiere sieht man in der Stadt Hamburg eher selten. Eine Ausnahme ist allerdings das Musical-Theater im Hamburger Hafen! Dort stehen beinah jeden Abend Giraffen, Löwen und Zebras auf der Bühne - zumindest sieht es so aus. Für das Musical "König der Löwen" stecken die Darsteller und Darstellerinnen in aufwendigen Tier-Kostümen. Um die Geschichte auf der Bühne zu erzählen, arbeiten insgesamt 200 Menschen mit.