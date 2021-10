Gefunden wurde es in einem Grab im Land Frankreich. Fünf Monate brauchte die Fachfrau, um alle Teile zusammenzusetzen. Nun kann man wieder lesen, was damals schon auf dem Gefäß stand: Vivas feliciter. Also übersetzt: Lebe glücklich.

Im Museum freuten sich die Menschen, dass die Arbeit erfolgreich war. "Es ist ein kleines Meisterwerk, aus diesen zahlreichen Fragmenten und Splitterchen ein großes Ganzes wiederherzustellen", sagte einer von ihnen. Das Gefäß soll später in einer Ausstellung in Frankreich zu sehen sein.