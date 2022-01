Die Fachleute sagten am Mittwoch: Das vergangene Jahr 2021 war sehr warm. Es war eins der sieben heißesten Jahre in Folge! Sie waren alle mehr als 1 Grad wärmer als die Jahre im Zeitraum zwischen 1850 und 1900. Der Zeitraum wird zum Vergleich genutzt, weil die Menschen damals noch nicht so stark auf das Klima einwirkten wie heute etwa mit Autos und Fabriken.

Ein Grad hört sich zwar nicht so schlimm an. Aber die Fachleute sagen: Wir spüren die Folgen der Erwärmung schon heute. Dazu gehören Überschwemmungen ebenso wie Dürren oder besonders heißes Wetter.