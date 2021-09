Bei der Bundestagswahl am Sonntag dürfen nur die Erwachsenen abstimmen. Doch viele Menschen interessiert auch: Wie würden Kinder und Jugendliche entscheiden, wenn sie wählen dürften, wer in Deutschland in den nächsten Jahren das Sagen hat? Deshalb gab es am vergangenen Wochenende die U18-Wahl. Alle unter 18 Jahren konnten ihre Stimme abgeben, um zu zeigen: So würden wir entscheiden!